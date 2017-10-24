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19:53 (мск), источник: ТАСС

Травма Овечкина оказалась несерьезной

ТАСС, 24 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин провел полноценную тренировку вместе с командой во вторник, его травма оказалась несерьезной. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналист Washington Post Изабель Хуршудян со ссылкой на слова самого хоккеиста.

32-летний форвард в понедельник был вынужден досрочно покинуть занятие в сопровождении тренера. «Овечкин сказал, что отделался синяком после вчерашнего происшествия на тренировке. Добавил, что нет ничего серьезного», — написала Хуршудян.

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При этом, как отметила корреспондент, Овечкин после окончания тренировки во вторник сделал еще несколько кругов с ускорением по площадке.

В девяти стартовых матчах текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ Овечкин забросил 10 шайб и отдал одну голевую передачу.

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