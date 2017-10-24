19 октября Рахман-младший должен был провести поединок в Дареме (Северная Каролина), однако его соперник — Джозеф Коатс сбежал из зала в самый последний момент.
Травма Овечкина оказалась несерьезной
ТАСС, 24 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин провел полноценную тренировку вместе с командой во вторник, его травма оказалась несерьезной. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналист Washington Post Изабель Хуршудян со ссылкой на слова самого хоккеиста.