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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Наши в Америке: Зайцев играет больным, Миронова вернули из АХЛ

Все о россиянах за океаном в обзоре Алексея Шевченко.

Источник: AP 2017

Два российских хоккеиста вернулись из АХЛ и готовы сыграть ближайшей ночью, игровое время Павла Бучневича возросло, а Никита Зайцев опять ухудшил показатель полезности.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 24.10.2017, 2:00
Торонто Мэйпл Ливз
3Лос-Анджелес Кингз2

«ТОРОНТО» — «ЛОС-АНДЖЕЛЕС» — 3:2.

Никита ЗАЙЦЕВ, «Торонто» — 0+0, «-2» за 23 минуты
В сезоне: 9 матчей, 2+3, «+5».

Только Дон Черри похвалил Никиту Зайцева за то, что он стал адаптироваться к североамериканскому стилю, как наш игрок снова завершил встречу с минусом. Особенно обидным получился второй «минус». Зайцев отдавал назад Моргану Райли, но не положил шайбу и его партнер не смог ее обработать на синей линии. В результате «Лос-Анджелес» сократил отставание до минимума и едва не сравнял счет. Но команда Никиты победила, а есть серьезная причина, почему российский игрок неважно выглядел в последних двух встречах. Он заболел, но ему не приходит в голову пропускать матчи. А зря. Здоровье-то одно. Заблокировал два броска, провел два силовых приема.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 24.10.2017, 2:00
Нью-Йорк Рейнджерс
1Сан-Хосе Шаркс4

«РЕЙНДЖЕРС» — «САН-ХОСЕ» — 1:4.

Павел БУЧНЕВИЧ, «Рейнджерс» — 0+1, «+1» за 16 минут
В сезоне: 10 матчей, 1+4, «-3».

На матч выходил в четвертом звене, только с одним партнером, так как Алан Виньо решил сыграть в 11 нападающих. Казалось, что опять впереди 8 минут времени с большинством, но у команды сразу все пошло не так и Павел провел на льду целых 16 минут. Результата это не принесло, но хотя бы единственная шайба была забита с его передачи. Бучневича во время этой голевой атаки сбили и он даже не сумел поздравить Мику Зибенижада с голом. Тот сам подъехал. Павел был активен, нанес пять бросков и не помню, чтобы он так часто атаковал ворота.

ЧЕТВЕРТОЕ ЗВЕНО.

Никита Щербак провел первую тренировку в «Монреале» в четвертом звене. Правда, вместе с ним катался Алекс Гальченюк, а в центре был другой — приглашенный из фарм клуба «Лаваль» Микаэль Маккаррон. Просто интересно, сколько времени им даст Клод Жюльен в ближайшей встрече против «Флориды». Если и будет использовать, как на первой раскатке, в четвертом звене, то лучше сразу обратно ехать в фарм-клуб.

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ВОЗВРАЩЕНИЕ.

Андрей Миронов вернулся в состав «Колорадо» после трехматчевой ссылки в АХЛ. Он неплохо смотрелся в «Сан-Антонио». После трех матчей у него «+3», гол, передача и звание лучшего игрока одной из игр. Но не факт, что это позволит ему сыграть в ближайшем матче. «Колорадо» ночью встречается с «Далласом» Александра Радулова, в последних играх у «Эвеланш» стали возникать проблемы и тренер может просто не рискнуть выпустить хоккеиста.

Посмотрим, выйдет ли на лед и Наиль Якупов, которого тренером назвал «пассажиром» и посадил в последней встрече. Ближе к 18 часам мы узнаем предварительный состав команды.

ЛУЧШИЙ.

Никита Кучеров стал одним из трех лучших игроков недели по версии НХЛ. Он занял второе место, а на первом почему-то его партнер Стивен Стэмкос, хотя было понятно, что именно Никита выглядел ярче. Но у Стэмкоса более яркая история. Вернулся после тяжелой травмы, здорово играет в первом звене и, самое главное — северамериканец.

Торонто Мэйпл Ливз
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