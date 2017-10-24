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09:46 (мск), источник: Р-Спорт

Александр Овечкин, досрочно завершивший тренировку «Вашингтона», избежал травмы

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который не смог завершить тренировку в понедельник, избежал травмы, сообщается на сайте НХЛ.

Источник: AP 2017

В понедельник Овечкин досрочно покинул тренировку «Вашингтона» после того, как врезался в борт.

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Россиянину помогли добраться до скамейки, и он, прихрамывая, ушел в раздевалку.

После тренировки 32-летний российский форвард сообщил, что с ним все в порядке.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил десять шайб и сделал одну результативную передачу в девяти матчах НХЛ и вместе с форвардом клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым лидирует в списке лучших снайперов.

Александр Овечкин установил новый рекорд
Во время загрузки произошла ошибка.
21 октября© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
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