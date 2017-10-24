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Александр Овечкин, досрочно завершивший тренировку «Вашингтона», избежал травмы
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
В понедельник Овечкин досрочно покинул тренировку «Вашингтона» после того, как врезался в борт.
Россиянину помогли добраться до скамейки, и он, прихрамывая, ушел в раздевалку.
После тренировки 32-летний российский форвард сообщил, что с ним все в порядке.
В нынешнем сезоне Овечкин забросил десять шайб и сделал одну результативную передачу в девяти матчах НХЛ и вместе с форвардом клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым лидирует в списке лучших снайперов.