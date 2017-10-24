Александр Овечкин, досрочно завершивший тренировку «Вашингтона», избежал травмы

Источник: AP 2017

В понедельник Овечкин досрочно покинул тренировку «Вашингтона» после того, как врезался в борт.

Россиянину помогли добраться до скамейки, и он, прихрамывая, ушел в раздевалку.

После тренировки 32-летний российский форвард сообщил, что с ним все в порядке.