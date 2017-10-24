«Торонто» нанес «Лос-Анджелесу» первое поражение в основное время в сезоне НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Торонто» шайбы забросили Мэтт Мартин (6-я минута), Тайлер Бозак (35) и Патрик Марло (43). У «Лос- Анджелеса» отличились Адриан Кемпе (36) и Тревор Льюис (53). Лучшим хоккеистом встречи был признан форвард «Торонто» Митчелл Марнер, на счету которого две результативные передачи. Второй звездой стал голкипер «Торонто» Фредрик Андерсен, отразивший 36 из 38 бросков по воротам, третьей звездой стал Льюис, забросивший шайбу, когда его команда находилась в меньшинстве.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты 22 секунды, успев нанести один бросок, совершить два силовых приема и заблокировать один бросок хоккеистов «Лос-Анджелеса». Канадский защитник «Лос- Анджелеса» Дрю Даути в середине второго периода получил рассечение носа и губы, но сумел продолжить встречу и отметился результативной передачей.