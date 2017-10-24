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08:10 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» нанес «Лос-Анджелесу» первое поражение в основное время в сезоне НХЛ

ТАСС, 24 октября. «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), нанеся клубу из штата Калифорния первое поражение в основное время в сезоне-2017/18.

Источник: AP 2017

В составе «Торонто» шайбы забросили Мэтт Мартин (6-я минута), Тайлер Бозак (35) и Патрик Марло (43). У «Лос- Анджелеса» отличились Адриан Кемпе (36) и Тревор Льюис (53). Лучшим хоккеистом встречи был признан форвард «Торонто» Митчелл Марнер, на счету которого две результативные передачи. Второй звездой стал голкипер «Торонто» Фредрик Андерсен, отразивший 36 из 38 бросков по воротам, третьей звездой стал Льюис, забросивший шайбу, когда его команда находилась в меньшинстве.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты 22 секунды, успев нанести один бросок, совершить два силовых приема и заблокировать один бросок хоккеистов «Лос-Анджелеса». Канадский защитник «Лос- Анджелеса» Дрю Даути в середине второго периода получил рассечение носа и губы, но сумел продолжить встречу и отметился результативной передачей.

«Торонто» выиграл седьмую встречу в сезоне, и набрав 14 очков в девяти играх занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» впервые в сезоне уступил в основное время, но продолжает лидировать в Западной конференции, имея в активе 13 очков после восьми игр. В следующем матче «Торонто» в ночь на пятницу сыграет дома против «Каролины», «Лос-Анджелес» в ночь на среду в гостях встретится с «Оттавой».

Торонто Мэйпл Ливз 3:2
(1:0, 1:1, 1:1)
Лос-Анджелес Кингз
24.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Air Canada Centre
Главные тренеры
Майк Бэбкок Джон Стивенс
Вратари
Фредерик Андерсен Джонатан Куик 18:49 (Д. Кюмпер 18:49-19:25, Дж. Куик 19:25-59:12)
1-й период
02:00 Мэтт Мартин
Энди Эндреофф 02:00
05:46 Мэтт Мартин (Р. Полак, М. Марнер)
07:27 Роман Полак
Кристиан Фолин 09:54
19:25 Леонид Комаров
2-й период
20:34 Зак Хаймэн
Дрю Даути 20:34
Адриан Кемпе 25:54
29:41 Мэтт Мартин
Кристиан Фолин 29:41
Дерек Форборт 34:36
34:44 Тайлер Бозак (Дж. ван Римсдайк, М. Марнер)
Адриан Кемпе (Т. Льюис, Д. Даути) 35:42
Джейк Маззин 39:15
3-й период
42:54 Патрик Марло (М. Райлли, Н. Кадри)
Дастин Браун 52:07
Тревор Льюис 52:19
Джонатан Куик 57:55
Статистика
13 Штрафное время 21
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Т. Льюис (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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