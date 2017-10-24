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08:07 (мск), источник: ТАСС

Голевая передача Бучневича не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Сан-Хосе» в матче НХЛ

ТАСС, 24 октября. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уступил «Сан-Хосе» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей, которая стала для него четвертой в сезоне.

Источник: AP 2017

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Логан Кутюр (2-я минута), Тим Хид (13), Йоонас Донской (40) и Мелкер Карлссон (43). У «Рейнджерс» отличился Мика Зибанежад (45) с передачи Павла Бучневича.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 24.10.2017, 2:00
Нью-Йорк Рейнджерс
1Сан-Хосе Шаркс4

Российский нападающий «Рейнджерс» сыграл в матче 15 минут и 37 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести пять бросков и заработать показатель полезности «+1». Всего на счету 22-летнего россиянина теперь 5 очков (1 гол + 4 передачи) в 10 матчах сезона.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, отразивший 33 из 34 бросков по воротам. Второй звездой стал Кутюр, третьей — Карлссон.

«Сан-Хосе» выиграл четвертый матч в сезоне и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков в восьми играх. «Рейнджерс» потерпели седьмое поражение подряд и занимают предпоследнее 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 6 очков после 10 встреч. В следующем матче в ночь на пятницу «Рейнджерс» дома сыграют против «Аризоны», «Сан-Хосе» в гостях встретится с «Бостоном».

Нью-Йорк Рейнджерс
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