Голевая передача Бучневича не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Сан-Хосе» в матче НХЛ

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Логан Кутюр (2-я минута), Тим Хид (13), Йоонас Донской (40) и Мелкер Карлссон (43). У «Рейнджерс» отличился Мика Зибанежад (45) с передачи Павла Бучневича.
Российский нападающий «Рейнджерс» сыграл в матче 15 минут и 37 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести пять бросков и заработать показатель полезности «+1». Всего на счету 22-летнего россиянина теперь 5 очков (1 гол + 4 передачи) в 10 матчах сезона.
Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, отразивший 33 из 34 бросков по воротам. Второй звездой стал Кутюр, третьей — Карлссон.
«Сан-Хосе» выиграл четвертый матч в сезоне и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков в восьми играх. «Рейнджерс» потерпели седьмое поражение подряд и занимают предпоследнее 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 6 очков после 10 встреч. В следующем матче в ночь на пятницу «Рейнджерс» дома сыграют против «Аризоны», «Сан-Хосе» в гостях встретится с «Бостоном».