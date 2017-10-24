Голевая передача Бучневича не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Логан Кутюр (2-я минута), Тим Хид (13), Йоонас Донской (40) и Мелкер Карлссон (43). У «Рейнджерс» отличился Мика Зибанежад (45) с передачи Павла Бучневича.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 4, 24.10.2017, 2:00 Нью-Йорк Рейнджерс 1 Сан-Хосе Шаркс 4

Российский нападающий «Рейнджерс» сыграл в матче 15 минут и 37 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести пять бросков и заработать показатель полезности «+1». Всего на счету 22-летнего россиянина теперь 5 очков (1 гол + 4 передачи) в 10 матчах сезона.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, отразивший 33 из 34 бросков по воротам. Второй звездой стал Кутюр, третьей — Карлссон.