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08:00 (мск), источник: ТАСС

Защитнику «Лос-Анджелеса» Даути коньком порезали лицо в матче НХЛ

ТАСС, 24 октября. Защитник клуба «Лос-Анджелес» Дрю Даути получил травму лица в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто», но спустя несколько минут он сумел продолжить встречу, отметившись результативной передачей.

Источник: Reuters
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В середине второго периода Даути вел борьбу в зоне своего клуба против форварда «Торонто» Патрика Марло. Марло, находясь спиной к сопернику, двигался на одном коньке, а отталкивающей ногой попал по лицу Даути. Защитник получил рассечение носа и верхней губы, но спустя несколько минут продолжил встречу, а также отметился результативной передачей в моменте с заброшенной клубом шайбой. После второго периода счет в матче в пользу «Торонто» — 2:1.

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Канадец Даути в составе «Лос-Анджелеса» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014). Кроме того, он дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной Канады (2010, 2014) и стал обладателем Кубка мира — 2016. По итогам сезона-2015/16 Даути был признан лучшим защитником регулярного чемпионата НХЛ, получив приз «Джеймс Норрис Трофи».

В текущем сезоне на счету 27-летнего защитника 8 матчей, в которых он набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи).

Лос-Анджелес Кингз
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