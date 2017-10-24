Защитнику «Лос-Анджелеса» Даути коньком порезали лицо в матче НХЛ

В середине второго периода Даути вел борьбу в зоне своего клуба против форварда «Торонто» Патрика Марло. Марло, находясь спиной к сопернику, двигался на одном коньке, а отталкивающей ногой попал по лицу Даути. Защитник получил рассечение носа и верхней губы, но спустя несколько минут продолжил встречу, а также отметился результативной передачей в моменте с заброшенной клубом шайбой. После второго периода счет в матче в пользу «Торонто» — 2:1.
Канадец Даути в составе «Лос-Анджелеса» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014). Кроме того, он дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной Канады (2010, 2014) и стал обладателем Кубка мира — 2016. По итогам сезона-2015/16 Даути был признан лучшим защитником регулярного чемпионата НХЛ, получив приз «Джеймс Норрис Трофи».
В текущем сезоне на счету 27-летнего защитника 8 матчей, в которых он набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи).