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Главный тренер «Вашингтона» Тротц надеется, что травма Овечкина окажется несерьезной
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
Овечкин не смог завершить тренировку «Вашингтона» в понедельник, получив повреждение после удара о борт. Ему помогли добраться до скамейки, после чего он в сопровождении тренера, прихрамывая, ушел в раздевалку.
«Тренер “Кэпиталз” Барри Тротц после окончания тренировки выразил надежду, что с Овечкиным все будет в порядке. Подробности о степени повреждения форварда должны быть известны позднее в понедельник или во вторник», — говорится в сообщении на сайте НХЛ.
В девяти матчах регулярного сезона НХЛ Александр Овечкин набрал 11 очков (10 голов + 1 передача).