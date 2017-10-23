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21:29 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер «Вашингтона» Тротц надеется, что травма Овечкина окажется несерьезной

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц надеется, что травма, полученная российским форвардом команды Александром Овечкиным, окажется несерьезной.

Источник: AFP 2017

Овечкин не смог завершить тренировку «Вашингтона» в понедельник, получив повреждение после удара о борт. Ему помогли добраться до скамейки, после чего он в сопровождении тренера, прихрамывая, ушел в раздевалку.

«Тренер “Кэпиталз” Барри Тротц после окончания тренировки выразил надежду, что с Овечкиным все будет в порядке. Подробности о степени повреждения форварда должны быть известны позднее в понедельник или во вторник», — говорится в сообщении на сайте НХЛ.

В девяти матчах регулярного сезона НХЛ Александр Овечкин набрал 11 очков (10 голов + 1 передача).

Вашингтон Кэпиталз
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