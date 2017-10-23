Главный тренер «Вашингтона» Тротц надеется, что травма Овечкина окажется несерьезной

Овечкин не смог завершить тренировку «Вашингтона» в понедельник, получив повреждение после удара о борт. Ему помогли добраться до скамейки, после чего он в сопровождении тренера, прихрамывая, ушел в раздевалку.

«Тренер “Кэпиталз” Барри Тротц после окончания тренировки выразил надежду, что с Овечкиным все будет в порядке. Подробности о степени повреждения форварда должны быть известны позднее в понедельник или во вторник», — говорится в сообщении на сайте НХЛ.