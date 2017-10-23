Лео Комаров: Олег Знарок похож по тренерскому стилю на Майка Бэбкока

— Тренер Майк Бэбкок на днях сказал: «Торонто» сейчас играет лучше, чем в это же время год назад. Но хуже, чем в плей-офф. А что думаете вы?

— Мы играем в принципе неплохо. Но еще рановато о чем-то говорить. Вот недавно был матч: мы нанесли пять бросков — забили четыре гола. Где-то везет. Но пока набираем очки, и значит, все нормально.

— Вы недавно победили «Вашингтон» (2:0). Не было дежа-вю о серии первого раунда?

— Все-таки нет. Это новый год, у «Кэпиталз» — уже другая команда. Понимаю, что пресса раздувает интригу. Ну, а у хоккеистов каждый день как новый. В чемпионате тут 82 матча, а мы провели только восемь. Рано о чем-то говорить. Задайте мне этот вопрос после Нового года, и я расскажу вам все о дежа-вю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BLB19fphfsD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ude iso kiitos että pääsin sun kaa pelamaan ja oppimaan sun elämäntavat kentällä ja varsinkin kentän ulkopuolella.. Oli kunnia syöttää sun ensimmäinen liiga maalisi? hieno esimerkki kaikille ? #♠️52 #roskaväkiA #snarples #kurkkaa #kivenlahdenkuningas #eläke #malaga #peruspakki #vellu♠️#mancave</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Leo Komarov (@komarovleo47) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-01T17:32:20+00:00">Oct 1, 2016 at 10:32am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас холодные отношения с Александром Овечкиным?

— Почему же? Мы тепло перед матчем поговорили, давно не виделись. У него все прекрасно. Есть ли у него большой настрой на Кубок Стэнли? Не могу сказать. Мы эти темы особенно не обсуждаем.

— А что скажете о новичках «Торонто»?

— Не знаю, можно ли назвать новичком Патрика Марло, который недавно провел 1500-й матч в чемпионатах НХЛ. Великолепный форвард, это и на тренировках видно. Очень опытный. Я раньше выступал с такими партнерами. С ними приятно — они играют грамотно и знают, что делать на льду.

— У вас в тройке появилась химия?

— Пока не могу вас порадовать ничем интересным. Мы так, скребемся. Но видите, нас часто выпускают против чужого первого звена. И если мы побеждаем, то все нормально.

— Вы следите за КХЛ?

— Вообще да. Но в этом году мало. Заметил, что очень здорово играет «Йокерит».

— Это поможет сборной Финляндии ударно выступить на Олимпиаде?

— Я не очень хорошо знаю их состав. Но жаль, что в Пхенчхан не поедут игроки НХЛ. Но у финнов всегда отличная команда. Надежные вратари, единая система. При этом Россия, Швеция, Чехия тоже соберут классные сборные. Не знаю, как насчет Канады и США. Думаю, они будут не так сильны, как обычно. Что ж, тем интереснее смотреть Олимпиаду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.700280112044815% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXNxTrJBidJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Kiva nähdä mun entinen valmentaja #hyviämuistoja #longtimenosee</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Leo Komarov (@komarovleo47) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-31T14:59:17+00:00">Jul 31, 2017 at 7:59am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— СКА во главе с Олегом Знарком смог победить «Йокерит». Вы с ним сфотографировались в конце июля. Поддерживаете связь?

— Да, виделись летом, когда СКА проводил сбор в Финляндии. Олег мне очень много помог в карьере. Я с ним пять лет провел в московском «Динамо». Он для меня — хороший друг, и мы всегда с радостью встречаемся.

— Знарок дает вам какие-то советы?

— Ну мы не на короткой линии. Все-таки у Олега много своих дел и забот. Ему не до меня. И когда видимся, то говорим не о хоккее, а о жизни.

— Сейчас вас тренирует Бэбкок. Он по стилю чем-то похож на Знарка?