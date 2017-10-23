Лео Комаров: Олег Знарок похож по тренерскому стилю на Майка Бэбкока

— Тренер Майк Бэбкок на днях сказал: «Торонто» сейчас играет лучше, чем в это же время год назад. Но хуже, чем в плей-офф. А что думаете вы?
— Мы играем в принципе неплохо. Но еще рановато о чем-то говорить. Вот недавно был матч: мы нанесли пять бросков — забили четыре гола. Где-то везет. Но пока набираем очки, и значит, все нормально.
— Вы недавно победили «Вашингтон» (2:0). Не было дежа-вю о серии первого раунда?
— Все-таки нет. Это новый год, у «Кэпиталз» — уже другая команда. Понимаю, что пресса раздувает интригу. Ну, а у хоккеистов каждый день как новый. В чемпионате тут 82 матча, а мы провели только восемь. Рано о чем-то говорить. Задайте мне этот вопрос после Нового года, и я расскажу вам все о дежа-вю.
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— У вас холодные отношения с Александром Овечкиным?
— Почему же? Мы тепло перед матчем поговорили, давно не виделись. У него все прекрасно. Есть ли у него большой настрой на Кубок Стэнли? Не могу сказать. Мы эти темы особенно не обсуждаем.
— А что скажете о новичках «Торонто»?
— Не знаю, можно ли назвать новичком Патрика Марло, который недавно провел 1500-й матч в чемпионатах НХЛ. Великолепный форвард, это и на тренировках видно. Очень опытный. Я раньше выступал с такими партнерами. С ними приятно — они играют грамотно и знают, что делать на льду.
— У вас в тройке появилась химия?
— Пока не могу вас порадовать ничем интересным. Мы так, скребемся. Но видите, нас часто выпускают против чужого первого звена. И если мы побеждаем, то все нормально.
— Вообще да. Но в этом году мало. Заметил, что очень здорово играет «Йокерит».
— Это поможет сборной Финляндии ударно выступить на Олимпиаде?
— Я не очень хорошо знаю их состав. Но жаль, что в Пхенчхан не поедут игроки НХЛ. Но у финнов всегда отличная команда. Надежные вратари, единая система. При этом Россия, Швеция, Чехия тоже соберут классные сборные. Не знаю, как насчет Канады и США. Думаю, они будут не так сильны, как обычно. Что ж, тем интереснее смотреть Олимпиаду.
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— СКА во главе с Олегом Знарком смог победить «Йокерит». Вы с ним сфотографировались в конце июля. Поддерживаете связь?
— Да, виделись летом, когда СКА проводил сбор в Финляндии. Олег мне очень много помог в карьере. Я с ним пять лет провел в московском «Динамо». Он для меня — хороший друг, и мы всегда с радостью встречаемся.
— Знарок дает вам какие-то советы?
— Ну мы не на короткой линии. Все-таки у Олега много своих дел и забот. Ему не до меня. И когда видимся, то говорим не о хоккее, а о жизни.
— Сейчас вас тренирует Бэбкок. Он по стилю чем-то похож на Знарка?
— Вы знаете, да. У них одинаково сильный характер. Олег и Майк умеют завести команду. И думают о том, чтобы их игроки становились лучше с каждым днем. Да, у всех хоккеистов бывают ошибки. Но они дают играть, и это очень здорово. А еще кроме Знарка отмечу Харийса Витолиньша и Владимира Федосова. Вообще у СКА очень хороший штаб.