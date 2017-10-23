Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

Источник: AP 2017

В четырех матчах на прошлой неделе Кучеров забросил пять шайб и отдал три голевые передачи при показателе полезности «+5».

Первой звездой признан канадский нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший в четырех играх 11 очков (2 шайбы + 9 передач) при показателе полезности «+6». Третьей звездой стал канадский нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр, который в трех матчах забросил пять шайб и сделал две результативные передачи.

24-летний Кучеров стал вторым игроком за последние 30 лет, который сумел отличиться в семи стартовых играх регулярного чемпионата НХЛ. Ранее подобное достижение покорилось Марио Лемье, который в составе «Питтсбурга» забрасывал шайбы в 12 стартовых матчах сезона-1992/93.