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19:41 (мск), источник: ТАСС

Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

ТАСС, 23 октября. Российский форвард клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: AP 2017

В четырех матчах на прошлой неделе Кучеров забросил пять шайб и отдал три голевые передачи при показателе полезности «+5».

Первой звездой признан канадский нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший в четырех играх 11 очков (2 шайбы + 9 передач) при показателе полезности «+6». Третьей звездой стал канадский нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр, который в трех матчах забросил пять шайб и сделал две результативные передачи.

24-летний Кучеров стал вторым игроком за последние 30 лет, который сумел отличиться в семи стартовых играх регулярного чемпионата НХЛ. Ранее подобное достижение покорилось Марио Лемье, который в составе «Питтсбурга» забрасывал шайбы в 12 стартовых матчах сезона-1992/93.

Всего на счету россиянина 10 шайб и шесть результативных передач с начала сезона.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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