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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Ягр: В детстве я жил и работал на ферме, так что хоккей для меня — как отпуск

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр рассказал, что после тяжёлой работы в детстве на ферме воспринимает хоккей как отпуск.

Источник: РИА "Новости"

«Моя семья со стороны матери очень физически сильная. Я так много работал вне льда. С 7 до 18 лет делал по 1000 приседаний в день. Да, было много приседаний, к тому же я жил на ферме. Играть в хоккей было так легко по сравнению с работой на ферме. Знаете, приходилось работать по пять-шесть часов в неделю. Так что играть в хоккея для меня — это как отпуск», — цитирует Ягра Sportsnet.

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45-летний Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. Он дебютировал в лиге в 1990 году и провёл за это время 1716 матчей в регулярном чемпионате, набрав 1916 (765+1151) очков и 208 в плей-офф, в которых набрал 201 (78+123) балл. Ягр является двукратным обладателем кубка Стэнли, пять раз выигрывал «Арт Росс Трофи», три раза — «Тед Линдсей Эворд», один раз — «Харт Трофи».

Калгари Флэймз
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