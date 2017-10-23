Ягр: В детстве я жил и работал на ферме, так что хоккей для меня — как отпуск

«Моя семья со стороны матери очень физически сильная. Я так много работал вне льда. С 7 до 18 лет делал по 1000 приседаний в день. Да, было много приседаний, к тому же я жил на ферме. Играть в хоккей было так легко по сравнению с работой на ферме. Знаете, приходилось работать по пять-шесть часов в неделю. Так что играть в хоккея для меня — это как отпуск», — цитирует Ягра Sportsnet.