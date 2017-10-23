Ягр: В детстве я жил и работал на ферме, так что хоккей для меня — как отпуск
Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр рассказал, что после тяжёлой работы в детстве на ферме воспринимает хоккей как отпуск.
Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр рассказал, что после тяжёлой работы в детстве на ферме воспринимает хоккей как отпуск.
«Моя семья со стороны матери очень физически сильная. Я так много работал вне льда. С 7 до 18 лет делал по 1000 приседаний в день. Да, было много приседаний, к тому же я жил на ферме. Играть в хоккей было так легко по сравнению с работой на ферме. Знаете, приходилось работать по
45-летний Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. Он дебютировал в лиге в 1990 году и провёл за это время 1716 матчей в регулярном чемпионате, набрав 1916 (765+1151) очков и 208 в