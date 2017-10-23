«Ванкувер» победил «Детройт» в матче чемпионата НХЛ, Бурмистров отметился передачей

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Свен Берчи (15-я и 34-я минуты), Дерек Дорсетт (29) и Джейк Виртанен (40). У проигравших отличился Энтони Манта (19).

Российский форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (1 шайба + 3 передачи).

«Ванкувер» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять очков в восьми встречах. «Детройт» располагается на 10-й строчке на Востоке с девятью очками после девяти матчей.