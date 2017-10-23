«Ванкувер» победил «Детройт» в матче чемпионата НХЛ, Бурмистров отметился передачей
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. «Детройт» проиграл «Ванкуверу» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. «Детройт» проиграл «Ванкуверу» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Свен Берчи (15-я и 34-я минуты), Дерек Дорсетт (29) и Джейк Виртанен (40). У проигравших отличился Энтони Манта (19).
Российский форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (1 шайба + 3 передачи).
«Ванкувер» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять очков в восьми встречах. «Детройт» располагается на 10-й строчке на Востоке с девятью очками после девяти матчей.
В следующем матче «Детройт» 25 октября в гостях сыграет с «Баффало», «Ванкувер» в этот же день на выезде сразится с «Миннесотой».
|Детройт Ред Уингз
|
1:4
(1:1, 0:3, 0:0)
|Ванкувер Кэнакс
|Джефф Блэшилл
|Трэвис Грин
|Джимми Ховард
|Якоб Маркстрем
|1-й период
|05:18
|Майк Грин
|Свен Берчи (Бо Хорват, Б. Бозер)
|14:34
|18:28
|Энтони Манта (Г. Нюквист, Майк Грин)
|2-й период
|Дерек Дорсетт (Бо Хорват, Д. Пулио)
|28:30
|Свен Берчи (А. Бурмистров)
|33:39
|Джейк Виртанен (Д. Седин)
|39:35
|3-й период
|46:19
|Томаш Татар
|Томас Ванек
|53:33
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|С. Берчи (Ванкувер Кэнакс), Дж. Виртанен (Ванкувер Кэнакс), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс)