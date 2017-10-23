Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз1
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Югра
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Сибирь
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
ХК Динамо
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА
Клопп разгромлен на на «Уэмбли», и это отставка? Обзор АПЛ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
12«Лестер» заработал больше «Реала», «Ростов» — больше ЦСКА
10Медведева — лучшая в Москве
07:54 (мск), источник: ТАСС

«Ванкувер» победил «Детройт» в матче чемпионата НХЛ, Бурмистров отметился передачей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. «Детройт» проиграл «Ванкуверу» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Свен Берчи (15-я и 34-я минуты), Дерек Дорсетт (29) и Джейк Виртанен (40). У проигравших отличился Энтони Манта (19).

Российский форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (1 шайба + 3 передачи).

«Ванкувер» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять очков в восьми встречах. «Детройт» располагается на 10-й строчке на Востоке с девятью очками после девяти матчей.

В следующем матче «Детройт» 25 октября в гостях сыграет с «Баффало», «Ванкувер» в этот же день на выезде сразится с «Миннесотой».

Детройт Ред Уингз 1:4
(1:1, 0:3, 0:0)
Ванкувер Кэнакс
23.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Трэвис Грин
Вратари
Джимми Ховард Якоб Маркстрем
1-й период
05:18 Майк Грин
Свен Берчи (Бо Хорват, Б. Бозер) 14:34
18:28 Энтони Манта (Г. Нюквист, Майк Грин)
2-й период
Дерек Дорсетт (Бо Хорват, Д. Пулио) 28:30
Свен Берчи (А. Бурмистров) 33:39
Джейк Виртанен (Д. Седин) 39:35
3-й период
46:19 Томаш Татар
Томас Ванек 53:33
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Берчи (Ванкувер Кэнакс), Дж. Виртанен (Ванкувер Кэнакс), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ванкувер Кэнакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "ВТБ Кубок Кремля" завершился победами Гёргес и Джумхура при рекордной посещаемости
ЦСКА оправдался перед болельщиками за проигрыш в Лиге чемпионов боевой ничьей с "Зенитом"
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА
Клопп разгромлен на на «Уэмбли», и это отставка? Обзор АПЛ
«ВТБ Кубок Кремля» завершился при рекордной посещаемости
Квят назвал гонку Гран-при США лучшей для себя в нынешнем сезоне
Колобков: РФ на ОИ может выступать лишь под национальным флагом
Кавани спас «ПСЖ» от поражения после удаления Неймара
«Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 6:2, играя в меньшинстве
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь