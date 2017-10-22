Кучеров истребил «пингвинов»

Источник: Газета.Ру

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» — 7:1.

Безусловно, одним из главных матчей очередного игрового дня обещала стать встреча в Тампе, где местным «Лайтнинг» предстояло принять на своем льду «Питтсбург» — все-таки очный поединок одного из лидеров текущей регулярки и действующего чемпиона не мог не привлечь особого внимания даже нейтральных болельщиков.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 22.10.2017, 2:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 7 Питтсбург Пингвинз 1

И произошедшее в этот вечер на «Амали-Арене» действительно оправдало все (даже самые завышенные) ожидания — с данным фактом могут не согласиться разве что болельщики «пингвинов», ведь едва ли реально остаться довольным днем, когда твоя команда оказывается попросту «избитой» со счетом 1:7.

«Показывать свою “негостеприимность” хозяева начала с самого старта матча» — уже на второй минуте Никита Кучеров, получив шайбу у синей линии, вкатился к зону вбрасывания и нанес оттуда неотразимый бросок в угол, реализовав большинство, образовавшееся после фола Сидни Кросби.

Причем сам факт раннего гола соперников при игре «пять на четыре» столь сильно не понравился капитану, что уже вернувшись на лед, он продолжил споры с арбитром и тут же схлопотал десятиминутный дисциплинарный штраф.

«Не так мы хотели начать, это моя вина. Тяжело, когда такое случается», — скажет канадец уже после финальной сирены.

Удвоить свое преимущество (опять же в большинстве) хозяевам удалось на 15-й минуте: это Стивен Стэмкос после блестящего разворота Владислава Наместникова на пятаке в ближнем бою легко переиграл Антти Ниеми.

При этом под самый конец периода гости получили, пожалуй, наиболее идеальный шанс для сокращения перевеса противников из всех возможных — в результате серии рикошетов и расторопной игры Джейка Гюнцеля Карл Хагелин с метра «расстреливал» фактически пустые ворота, однако каким-то чудом в сумасшедшем прыжке спас свою команду Андрей Василевский.

Этот эпизод, вероятно, еще сильнее надломил «Пингвинз» и до первого перерыва она пропустили и третий: под самую сирену забросил Янни Гурд.

Продолжился ужас для чемпионов и после паузы: к 28-й минуте хозяева усилиями Брейдена Пойнта, Антона Строльмана, забившего с паса Михаила Сергачева, и все того же Кучерова, который отличился броском с почти нулевого угла, вели уже с преимущество в шесть (!) шайб.

В то же время вторая половина матча оказалась куда менее результативной и включила в себя всего два результативных попадания: сначала Сергачев сделал разницу еще более неприличной, а уже под самый занавес встречи гол престижа забил Гюнцель.

Стоит отметить, что благодаря оформленному в ворота «Питтсбурга» дублю Кучеров догнал ранее лидировавшего в гонке снайперов текущего розыгрыша НХЛ форварда «Вашингтона» Александра Овечкина — на счету каждого из них сейчас по десять шайб.

Кроме того, в споре бомбардиров россиянин с 16 очками на данный момент идет вторым, уступая лишь Стэмкосу (18 баллов).

Поражает и результативность Сергачева: 19-летний оборонец располагается на пятой строчке в актуальном списке лучших защитников-бомбардиров лиги, набрав восемь (3+5) очков.

По окончании поединка с «пингвинами» сам Михаил признался, что его уверенность растет от матча к матчу, но пока что ее не так много.

«Я ничего не ожидал, только хорошей и стабильной игры от себя. Я подключаюсь к атаке, и, если открываюсь, такие ребята, как Стэмкос или Кучеров, сделают мне передачу. Мне просто надо бросать по воротам.

Уверенность растет, но в некоторых моментах иногда испытываю проблемы.

Сегодня у меня не получались выходы из зоны, меня накрывали. Соперник видит, что я молодой парень, у которого не так много уверенности. В третьем периоде поговорил с тренерами, почувствовал больше уверенности, — передает сова оборонца FOX Sports.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 22.10.2017, 2:00 Вашингтон Кэпиталз 1 Флорида Пантерз 4

«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» — 1:4.

Не самым удачным получился минувший игровой день и для другого фаворита Востока — в домашней встрече с «Флоридой», в последних трех матчах не набравшей ни очка, столичная команда проиграла со счетом 1:4.

Весомый перевес был создан гостями уже к середине второго периода: в сложное положение Овечкина и компанию поставили Коннор Брикли, Евгений Дадонов и Винсент Трочек, которому ассистировал все тот же Дадонов.

На 36-й минуте надежду болельщикам «Кэпиталз» подарил Кристиан Юус, однако на большее хозяев не хватило — вплоть до последних мгновений поединка они пытались полностью вернуться в игру, но лишь сами пропустили еще. Уже пустые ворота поразил Александр Барков.

Для «Вашингтона» это поражение стало уже пятым в последних семи встречах — явно не такого старта ожидали от своих любимцев поклонники вашингтонцев, особенно учитывая фантастическую результативность своего капитана в самом начале сезона.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 22.10.2017, 3:00 Даллас Старз 4 Каролина Харрикейнз 3

«Даллас Старз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3.

«Даллас» одержал уже четвертую кряду победу в регулярке, одолев на своем льду «Каролину».

При этом финальную сирену хоккеисты «Старз» встречали со смешанными чувствами: с одной стороны, была добыта очередная виктория, причем в основной время, с другой — хозяева едва не упустили преимущество в четыре шайбы, позволив соперникам в концовке сократить отставание до минимума.

В составе «звезд» в этом поединке результативной передачей отметился Александр Радулов.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 22.10.2017, 2:00 Коламбус Блю Джэкетс 4 Лос-Анджелес Кингз 6

Другие результаты игрового дня.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:2.

«Филадельфия Флайерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:1.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:6.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3.

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3.

«Бостон Брюинз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:5 ОТ.

«Аризона Койотс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:4.

«Калгари Флэймз» — «Миннесота Уайлд» — 2:4.