Форвард «Калгари» Ягр получил травму в матче НХЛ с «Миннесотой»

Источник: AFP 2017

Встреча «Калгари» и «Миннесоты» прошла в воскресенье и завершилась победой гостей со счетом 4:2. Чех получил повреждение в первом периоде встречи.

«Ягр получил травму нижней части тела», — говорится в сообщении. О сроках восстановления форварда не сообщается.

Для чеха данный матч стал 1924-м в НХЛ (в «регулярке» и Кубке Стэнли) и теперь он делит второе место по данному показателю с Горди Хоу. Лидирует по числу сыгранных в НХЛ матчей Марк Мессье (1992).

Ягр заключил годичный контракт с «Калгари» 5 октября, в минувшем сезоне в составе «Флориды» в 82 матчах чешский нападающий набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Мессье. В феврале Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах.