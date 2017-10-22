Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден НайтсОТ3
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Лада
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ4
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз6
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг7
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз1
Флорида Пантерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Лос-Анджелес Кингз6
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
ЦСКА сыграет с «Зенитом» в центральном матче 14-го тура ЧР
Чемпион мира надеется, что Даниил Квят уйдет из «Формулы-1»
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10Медведева — лучшая в Москве
9СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
10:37 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Калгари» Ягр получил травму в матче НХЛ с «Миннесотой»

ТАСС, 22 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» Яромир Ягр получил повреждение в домашней игре регулярного чемпионата с «Миннесотой». Об этом сообщает пресс-служба «Калгари».

Источник: AFP 2017

Встреча «Калгари» и «Миннесоты» прошла в воскресенье и завершилась победой гостей со счетом 4:2. Чех получил повреждение в первом периоде встречи.

«Ягр получил травму нижней части тела», — говорится в сообщении. О сроках восстановления форварда не сообщается.

Для чеха данный матч стал 1924-м в НХЛ (в «регулярке» и Кубке Стэнли) и теперь он делит второе место по данному показателю с Горди Хоу. Лидирует по числу сыгранных в НХЛ матчей Марк Мессье (1992).

Ягр заключил годичный контракт с «Калгари» 5 октября, в минувшем сезоне в составе «Флориды» в 82 матчах чешский нападающий набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Мессье. В феврале Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах.

В составе «Питтсбурга» он становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998−2001). В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).

Калгари Флэймз 2:4
(0:0, 1:1, 1:3)
Миннесота Уайлд
22.10.2017, 05:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome)
Главные тренеры
Глен Гулутзан Брюс Будро
Вратари
Майк Смит 58:13 (Майк Смит 58:57) Алекс Стэлок
1-й период
Микко Койву 00:47
04:53 Дуги Хэмилтон
Густав Олофссон 07:21
Микко Койву 14:14
2-й период
22:50 Майкл Стоун
23:33 Трой Брауэр
Крис Стюарт (Дж. Сперджен, Р. Сутер) 24:49
39:32 Шон Монахэн (Т. Брауэр, Ти.Дж. Броди)
39:32
3-й период
Райан Сутер 40:23
40:43 Крис Верстиг (Ти.Дж. Броди, Дж. Годро)
Райан Сутер (Э. Стаал, Л. Канин) 50:33
Джаред Сперджен (Р. Сутер, М. Койву) 52:08
Кайл Куинси 56:23
Дэниэл Винник (Л. Канин) п.в. 58:57
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Р. Сутер (Миннесота Уайлд), Ш. Монахэн (Калгари Флэймз), Кр. Стюарт (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Миннесота Уайлд
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Тампа" разгромила "Питтсбург" в матче НХЛ, Кучеров забросил 9-ю и 10-ю шайбы в сезоне
Гассиев считает, что его поединок с Дортикосом будет зрелищным
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ
«Тампа» разгромила «Питтсбург» в НХЛ, Кучеров забросил две шайбы
Гассиев нокаутировал Влодарчика во Всемирной суперсерии бокса
Чемпион мира надеется, что Даниил Квят уйдет из «Формулы-1»
Российский теннисист стал победителем турнира в Китае
Аленичев сносит все на своем пути: обзор 19-го тура ФНЛ
«Бостон» проиграл «Баффало» в НХЛ, Худобин отразил 37 бросков
Спорт-Экспресс
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь