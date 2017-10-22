Форвард «Калгари» Ягр получил травму в матче НХЛ с «Миннесотой»
ТАСС, 22 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» Яромир Ягр получил повреждение в домашней игре регулярного чемпионата с «Миннесотой». Об этом сообщает
ТАСС, 22 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» Яромир Ягр получил повреждение в домашней игре регулярного чемпионата с «Миннесотой». Об этом сообщает
Встреча «Калгари» и «Миннесоты» прошла в воскресенье и завершилась победой гостей со счетом 4:2. Чех получил повреждение в первом периоде встречи.
«Ягр получил травму нижней части тела», — говорится в сообщении. О сроках восстановления форварда не сообщается.
Для чеха данный матч стал 1924-м в НХЛ (в «регулярке» и Кубке Стэнли) и теперь он делит второе место по данному показателю с Горди Хоу. Лидирует по числу сыгранных в НХЛ матчей Марк Мессье (1992).
Ягр заключил годичный контракт с «Калгари» 5 октября, в минувшем сезоне в составе «Флориды» в 82 матчах чешский нападающий набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Мессье. В феврале Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах.
В составе «Питтсбурга» он становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998−2001). В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).
|Калгари Флэймз
|
2:4
(0:0, 1:1, 1:3)
|Миннесота Уайлд
|Глен Гулутзан
|Брюс Будро
|Майк Смит 58:13 (Майк Смит 58:57)
|Алекс Стэлок
|1-й период
|Микко Койву
|00:47
|04:53
|Дуги Хэмилтон
|Густав Олофссон
|07:21
|Микко Койву
|14:14
|2-й период
|22:50
|Майкл Стоун
|23:33
|Трой Брауэр
|Крис Стюарт (Дж. Сперджен, Р. Сутер)
|24:49
|39:32
|Шон Монахэн (Т. Брауэр, Ти.Дж. Броди)
|39:32
|3-й период
|Райан Сутер
|40:23
|40:43
|Крис Верстиг (Ти.Дж. Броди, Дж. Годро)
|Райан Сутер (Э. Стаал, Л. Канин)
|50:33
|Джаред Сперджен (Р. Сутер, М. Койву)
|52:08
|Кайл Куинси
|56:23
|Дэниэл Винник (Л. Канин)
|п.в.
|58:57
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Р. Сутер (Миннесота Уайлд), Ш. Монахэн (Калгари Флэймз), Кр. Стюарт (Миннесота Уайлд)