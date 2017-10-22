Передача Радулова помогла «Далласу» победить «Каролину» в матче чемпионата НХЛ

Источник: AP 2017

В составе победителей отличились Джейми Бенн (8-я минута), Тайлер Патрик (19, 28) и Тайлер Сегин (26). У гостей отличились Джефф Скиннер (40, 46) и Джордан Стаал (56).

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету нападающего 4 очка (1 шайба + 3 передачи) в нынешнем сезоне.

«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 10 очков в восьми встречах. «Каролина» располагается на 11-й строчке на Востоке с семью очками в шестиматчах.