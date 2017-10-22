Передача Радулова помогла «Далласу» победить «Каролину» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. «Даллас» победил «Каролину» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. «Даллас» победил «Каролину» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Джейми Бенн (8-я минута), Тайлер Патрик (19, 28) и Тайлер Сегин (26). У гостей отличились Джефф Скиннер (40, 46) и Джордан Стаал (56).
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету нападающего 4 очка (1 шайба + 3 передачи) в нынешнем сезоне.
«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 10 очков в восьми встречах. «Каролина» располагается на 11-й строчке на Востоке с семью очками в шестиматчах.
В следующей встрече «Даллас» 25 октября в гостях сыграет с «Колорадо», «Каролина» в этот же день также на выезде сразится с «Тампой».
|Даллас Старз
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4:3
(2:0, 2:1, 0:2)
|Каролина Харрикейнз
|Кен Хичкок
|Билл Питерс
|Бен Бишоп
|Скотт Дарлинг 56:53 (С. Дарлинг 57:11-58:24)
|1-й период
|Бретт Песке
|03:55
|07:58
|Джейми Бенн (А. Радулов, С. Джонс)
|18:07
|Тайлер Питлик (Р. Факса, Д. Хэмьюс)
|2-й период
|23:18
|Тайлер Сегин
|25:24
|Тайлер Сегин (М. Янмарк, Э. Линделл)
|27:46
|Тайлер Питлик (Р. Факса, А. Руссель)
|Джефф Скиннер
|30:49
|Джефф Скиннер (Б. Макгинн)
|39:50
|3-й период
|Джефф Скиннер (Н. Хэнифин, Б. Макгинн)
|45:32
|53:21
|Реми Эли
|Джордан Стаал (С. Ахо, Э. Линдхольм)
|55:24
|57:11
|Мартин Ганзал
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Т. Питлик (Даллас Старз), Дж. Скиннер (Каролина Харрикейнз), Р. Факса (Даллас Старз)