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08:25 (мск), источник: ТАСС

Передача Радулова помогла «Далласу» победить «Каролину» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. «Даллас» победил «Каролину» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей отличились Джейми Бенн (8-я минута), Тайлер Патрик (19, 28) и Тайлер Сегин (26). У гостей отличились Джефф Скиннер (40, 46) и Джордан Стаал (56).

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету нападающего 4 очка (1 шайба + 3 передачи) в нынешнем сезоне.

«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 10 очков в восьми встречах. «Каролина» располагается на 11-й строчке на Востоке с семью очками в шестиматчах.

В следующей встрече «Даллас» 25 октября в гостях сыграет с «Колорадо», «Каролина» в этот же день также на выезде сразится с «Тампой».

Даллас Старз 4:3
(2:0, 2:1, 0:2)
Каролина Харрикейнз
22.10.2017, 03:00 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Кен Хичкок Билл Питерс
Вратари
Бен Бишоп Скотт Дарлинг 56:53 (С. Дарлинг 57:11-58:24)
1-й период
Бретт Песке 03:55
07:58 Джейми Бенн (А. Радулов, С. Джонс)
18:07 Тайлер Питлик (Р. Факса, Д. Хэмьюс)
2-й период
23:18 Тайлер Сегин
25:24 Тайлер Сегин (М. Янмарк, Э. Линделл)
27:46 Тайлер Питлик (Р. Факса, А. Руссель)
Джефф Скиннер 30:49
Джефф Скиннер (Б. Макгинн) 39:50
3-й период
Джефф Скиннер (Н. Хэнифин, Б. Макгинн) 45:32
53:21 Реми Эли
Джордан Стаал (С. Ахо, Э. Линдхольм) 55:24
57:11 Мартин Ганзал
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Питлик (Даллас Старз), Дж. Скиннер (Каролина Харрикейнз), Р. Факса (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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