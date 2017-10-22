Шайба Дадонова принесла победу «Флориде» в матче НХЛ с «Вашингтоном»
ТАСС, 22 октября. «Вашингтон» проиграл «Флориде» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 22 октября. «Вашингтон» проиграл «Флориде» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбу забросил Кристиан Джус (36-я минута). У гостей отличились Коннор Брикли (2), Евгений Дадонов (20), Винсент Трочек (39) и Александр Барков (59).
Дадонов также записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету российского форварда 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в нынешнем сезоне.
Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.
«Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе девять очков в девяти встречах. «Флорида» располагается на 13-й строчке с шестью очками в семи матчах.
В следующей встрече «Вашингтон» 27 октября в гостях сыграет с «Ванкувером», «Флорида» 25 октября также на выезде сразится с «Монреалем».