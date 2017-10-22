Шайба Дадонова принесла победу «Флориде» в матче НХЛ с «Вашингтоном»

Источник: AP 2017

В составе хозяев шайбу забросил Кристиан Джус (36-я минута). У гостей отличились Коннор Брикли (2), Евгений Дадонов (20), Винсент Трочек (39) и Александр Барков (59).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 22.10.2017, 2:00 Вашингтон Кэпиталз 1 Флорида Пантерз 4

Дадонов также записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету российского форварда 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в нынешнем сезоне.

Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе девять очков в девяти встречах. «Флорида» располагается на 13-й строчке с шестью очками в семи матчах.