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08:15 (мск), источник: ТАСС

Шайба Дадонова принесла победу «Флориде» в матче НХЛ с «Вашингтоном»

ТАСС, 22 октября. «Вашингтон» проиграл «Флориде» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе хозяев шайбу забросил Кристиан Джус (36-я минута). У гостей отличились Коннор Брикли (2), Евгений Дадонов (20), Винсент Трочек (39) и Александр Барков (59).

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НХЛ 2017-2018
Неделя 3, 22.10.2017, 2:00
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Дадонов также записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету российского форварда 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в нынешнем сезоне.

Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе девять очков в девяти встречах. «Флорида» располагается на 13-й строчке с шестью очками в семи матчах.

В следующей встрече «Вашингтон» 27 октября в гостях сыграет с «Ванкувером», «Флорида» 25 октября также на выезде сразится с «Монреалем».

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