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08:13 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей

ТАСС, 22 октября. «Коламбус» уступил «Лос- Анджелесу» со счетом 4:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе гостей шайбы забросили Анце Копитар (7-я и 58-я минуты), Тревор Льюис (8), Джейк Маззин (21), Дрю Даути (24) и Дастин Браун (59). У хозяев отличились Ник Фолиньо (6), Оливер Бьоркстранд (9), Мэтт Калверт (15) и Сонни Милано (36).

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 9 очков (1 шайба + 8 передач). Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 31.

«Коламбус» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 10 очков в восьми встречах. «Лос-Анджелес» располагается на первой строчке на Западе с 13 очками в семи матчах.

В следующей встрече «Коламбус» 26 октября примет «Баффало», «Лос-Анджелес» 24 октября в гостях сыграет с «Торонто».

В других матчах дня «Оттава» дома победила «Торонто» (6:3), а «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду обыграл «Сан-Хосе» (5:3).

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