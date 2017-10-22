«Коламбус» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей

Источник: AP 2017

В составе гостей шайбы забросили Анце Копитар (7-я и 58-я минуты), Тревор Льюис (8), Джейк Маззин (21), Дрю Даути (24) и Дастин Браун (59). У хозяев отличились Ник Фолиньо (6), Оливер Бьоркстранд (9), Мэтт Калверт (15) и Сонни Милано (36).

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 9 очков (1 шайба + 8 передач). Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 31.

«Коламбус» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 10 очков в восьми встречах. «Лос-Анджелес» располагается на первой строчке на Западе с 13 очками в семи матчах.

В следующей встрече «Коламбус» 26 октября примет «Баффало», «Лос-Анджелес» 24 октября в гостях сыграет с «Торонто».