«Тампа» разгромила «Питтсбург» в матче НХЛ, Кучеров забросил 9-ю и 10-ю шайбы в сезоне

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Никита Кучеров (2-я и 28-я минуты), Стивен Стэмкос (15), Янни Гурд (20), Брейден Пойнт (21), Антон Стролман (26) и Михаил Сергачев (51). У проигравших отличился Джейк Гюнтцель (59).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 22.10.2017, 2:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 7 Питтсбург Пингвинз 1

Для Кучерова эти шайбы стали девятой и десятой в нынешнем сезоне, россиянин не смог отличиться только в одном матче из девяти прошедших. В списке снайперов лиги он делит первое место с соотечественником Александром Овечкиным из «Вашингтона», на счету обоих по 10 шайб. В гонке бомбардиров Кучеров с 16 очками (10 шайб + 6 передач) занимает второе место, уступая Стэмкосу, у которого 18 (3+15) очков.

Защитник Сергачев к голу добавил одну результативную передачу, всего на его счету 8 (3+5) очков в нынешнем сезоне. Два точных паса в матче отдал форвард «Тампы» Владислав Наместников, на счету которого 10 (3+7) очков в сещоне. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29. Россиянин занимает первое место в лиге по одержанным победам — 7.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин за 17 минут 26 секунд на льду результативными действиями не отметился, закончив матч с показателем полезности «-3».