«Тампа» разгромила «Питтсбург» в матче НХЛ, Кучеров забросил 9-ю и 10-ю шайбы в сезоне
ТАСС, 22 октября. «Тампа-Бэй» обыграла «Питтсбург» со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 22 октября. «Тампа-Бэй» обыграла «Питтсбург» со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Никита Кучеров (2-я и 28-я минуты), Стивен Стэмкос (15), Янни Гурд (20), Брейден Пойнт (21), Антон Стролман (26) и Михаил Сергачев (51). У проигравших отличился Джейк Гюнтцель (59).
Для Кучерова эти шайбы стали девятой и десятой в нынешнем сезоне, россиянин не смог отличиться только в одном матче из девяти прошедших. В списке снайперов лиги он делит первое место с соотечественником Александром Овечкиным из «Вашингтона», на счету обоих по 10 шайб. В гонке бомбардиров Кучеров с 16 очками (10 шайб + 6 передач) занимает второе место, уступая Стэмкосу, у которого 18 (3+15) очков.
Защитник Сергачев к голу добавил одну результативную передачу, всего на его счету 8 (3+5) очков в нынешнем сезоне. Два точных паса в матче отдал форвард «Тампы» Владислав Наместников, на счету которого 10 (3+7) очков в сещоне. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29. Россиянин занимает первое место в лиге по одержанным победам — 7.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин за 17 минут 26 секунд на льду результативными действиями не отметился, закончив матч с показателем полезности «-3».
«Тампа» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 15 очков в девяти встречах. «Питтсбург» занимает пятую позицию с 11 очками после девяти матчей. В следующей встрече «Тампа» 25 октября в гостях сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» в этот же день примет «Эдмонтон».