«Бостон» в овертайме проиграл «Баффало» в матче НХЛ, Худобин отразил 37 бросков

Источник: AP 2017

В составе хозяев шайбы забросили Давид Пастрняк (14-я и 32-я минуты) и Брэд Маршанд (15, 21). У гостей отличились Джейсон Поминвилль (29), Джек Эйкел (37), Бенуа Пульо (47), Эвандер Кейн (58) и Райан О’Райлли (63).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 22.10.2017, 2:00 Бостон Брюинз ОТ 4 Баффало Сэйбрз 5

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин, который в отсутствии травмированного финна Туукки Раска исполняет роль первого вратаря команды, отразил 37 бросков из 42. Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин результативными действиями не отметился, закончив встречу с показателем полезности «-1».

«Бостон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе семь очков в семи встречах. «Баффало» располагается на 15-й строчке с шестью очками в девяти матчах.