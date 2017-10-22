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07:54 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» в овертайме проиграл «Баффало» в матче НХЛ, Худобин отразил 37 бросков

ТАСС, 22 октября. «Бостон» в овертайме уступил «Баффало» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе хозяев шайбы забросили Давид Пастрняк (14-я и 32-я минуты) и Брэд Маршанд (15, 21). У гостей отличились Джейсон Поминвилль (29), Джек Эйкел (37), Бенуа Пульо (47), Эвандер Кейн (58) и Райан О’Райлли (63).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 3, 22.10.2017, 2:00
Бостон Брюинз
ОТ
4Баффало Сэйбрз5

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин, который в отсутствии травмированного финна Туукки Раска исполняет роль первого вратаря команды, отразил 37 бросков из 42. Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин результативными действиями не отметился, закончив встречу с показателем полезности «-1».

«Бостон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе семь очков в семи встречах. «Баффало» располагается на 15-й строчке с шестью очками в девяти матчах.

В следующей встрече «Бостон» 27 октября примет «Сан- Хосе», «Баффало» 25 октября дома сыграет с «Детройтом».

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