«Бостон» в овертайме проиграл «Баффало» в матче НХЛ, Худобин отразил 37 бросков
ТАСС, 22 октября. «Бостон» в овертайме уступил «Баффало» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 22 октября. «Бостон» в овертайме уступил «Баффало» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Давид Пастрняк (14-я и 32-я минуты) и Брэд Маршанд (15, 21). У гостей отличились Джейсон Поминвилль (29), Джек Эйкел (37), Бенуа Пульо (47), Эвандер Кейн (58) и Райан О’Райлли (63).
Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин, который в отсутствии травмированного финна Туукки Раска исполняет роль первого вратаря команды, отразил 37 бросков из 42. Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин результативными действиями не отметился, закончив встречу с показателем полезности «-1».
«Бостон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе семь очков в семи встречах. «Баффало» располагается на 15-й строчке с шестью очками в девяти матчах.
В следующей встрече «Бостон» 27 октября примет «Сан- Хосе», «Баффало» 25 октября дома сыграет с «Детройтом».