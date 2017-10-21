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22:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» прервали пятиматчевую серию поражений, обыграв «Нэшвилл»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:2.

Источник: AP 2017

После первого периода хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Йеспера Фаста и Криса Крайдера. Во второй двадцатиминутке Маттиас Экхольм отыграл одну шайбу, но Кевин Хейз вновь увеличил преимущество. Роман Йози сделал счёт 3:2, а окончательный результат установил Джимми Веси в концовке третьего периода.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин сыграл 17 минут 23 секунды, провёл два силовых приёма и заблокировал один бросок.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сыграл 11 минут 50 секунд, в том числе четыре минуты 44 секунды в большинстве, отметился одним броском в створ.

Нью-Йорк Рейнджерс 4:2
(2:0, 1:2, 1:0)
Нэшвилл Предаторз
21.10.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Питер Лавиолетт
Вратари
Хенрик Лундквист Юусе Сарос 58:18 (Ю. Сарос 59:21)
1-й период
01:46 Давид Деарне
05:19 Брендан Смит
Коди Маклеод 05:19
05:53 Йеспер Фаст
Крэйг Смит 08:51
14:58 Йеспер Фаст (К. Хэйс)
15:43 Йеспер Фаст
Роман Йоси 18:02
19:34 Крис Крайдер (Дж. Миллер, Д. Деарне)
2-й период
Маттиас Экхольм (Ф. Форсберг) 21:44
23:46 Крис Крайдер
Маттиас Экхольм 25:59
Виктор Арвидссон 29:53
32:46 Кевин Хэйс (Дж. Веси, Б. Шей)
Филип Форсберг (Р. Йоси, Р. Джохансен) 35:30
3-й период
Фредерик Годро 42:53
51:14 Брендан Смит
59:21 п.в. Джимми Веси (Б. Смит)
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Хэйс (Нью-Йорк Рейнджерс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
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