«Рейнджерс» прервали пятиматчевую серию поражений, обыграв «Нэшвилл»
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гарден» в
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гарден» в
После первого периода хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Йеспера Фаста и Криса Крайдера. Во второй двадцатиминутке Маттиас Экхольм отыграл одну шайбу, но Кевин Хейз вновь увеличил преимущество. Роман Йози сделал счёт 3:2, а окончательный результат установил Джимми Веси в концовке третьего периода.
Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин сыграл 17 минут 23 секунды, провёл два силовых приёма и заблокировал один бросок.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сыграл 11 минут 50 секунд, в том числе четыре минуты 44 секунды в большинстве, отметился одним броском в створ.
|Нью-Йорк Рейнджерс
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4:2
(2:0, 1:2, 1:0)
|Нэшвилл Предаторз
|Ален Виньо
|Питер Лавиолетт
|Хенрик Лундквист
|Юусе Сарос 58:18 (Ю. Сарос 59:21)
|1-й период
|01:46
|Давид Деарне
|05:19
|Брендан Смит
|Коди Маклеод
|05:19
|05:53
|Йеспер Фаст
|Крэйг Смит
|08:51
|14:58
|Йеспер Фаст (К. Хэйс)
|15:43
|Йеспер Фаст
|Роман Йоси
|18:02
|19:34
|Крис Крайдер (Дж. Миллер, Д. Деарне)
|2-й период
|Маттиас Экхольм (Ф. Форсберг)
|21:44
|23:46
|Крис Крайдер
|Маттиас Экхольм
|25:59
|Виктор Арвидссон
|29:53
|32:46
|Кевин Хэйс (Дж. Веси, Б. Шей)
|Филип Форсберг (Р. Йоси, Р. Джохансен)
|35:30
|3-й период
|Фредерик Годро
|42:53
|51:14
|Брендан Смит
|59:21
|п.в.
|Джимми Веси (Б. Смит)
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Хэйс (Нью-Йорк Рейнджерс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз)