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«Монреаль» потерпел седьмое поражение подряд в НХЛ
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, завершилась со счетом 6:2 (3:0, 0:2, 3:0) в пользу хозяев льда.
В составе победителей шайбы забросили Деннис Расмуссен (2-я минута), Дерек Грант (4, 48), Антуан Верметт (14), Брэндон Монтур (46) и Крис Вагнер (48). Авторами голов у «Канадиенс» стали Пол Байрон (23) и Брендан Галлахер (38).
«Монреаль» потерпел седьмое поражение подряд в восьми матчах со старта регулярного чемпионата НХЛ.
|Анахайм Дакс
|
6:2
(3:0, 0:2, 3:0)
|Монреаль Канадиенс
|Рэнди Карлайл
|Клод Жюльен
|Джон Гибсон 45:57 (Дж. Гибсон 45:58)
|Кэри Прайс
|1-й период
|01:46
|Деннис Расмуссен (Дж. Мегна, К. Бекса)
|Алекс Гальченюк
|02:43
|03:46
|Дерек Грант (Ф. Бошемен, Б. Монтур)
|04:11
|Ник Ритчи
|04:11
|Ник Ритчи
|Эндрю Шоу
|04:11
|Эндрю Шоу
|04:11
|13:42
|Антуан Верметт (К. Вагнер)
|2-й период
|20:25
|Антуан Верметт
|Пол Байрон (К. Алзнер, Джор. Бенн)
|22:47
|23:13
|30:48
|Кевин Бекса
|36:02
|Франсуа Бошемен
|Брендан Галлахер (В. Мете, Дж. Питри)
|37:24
|3-й период
|45:58
|Брэндон Монтур (К. Бекса, Я. Сильверберг)
|47:12
|Дерек Грант (Н. Ритчи, О. Каше)
|47:35
|Крис Вагнер (К. Перри, А. Верметт)
|48:40
|Кевин Бекса
|48:40
|Кевин Бекса
|48:40
|Ник Ритчи
|48:40
|Кевин Бекса
|Эндрю Шоу
|48:40
|Макс Пачоретти
|51:14
|Джо Морроу
|55:26
|Томаш Плеканец
|58:04
|36
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), Д. Грант (Анахайм Дакс), К. Бекса (Анахайм Дакс)