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11:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Монреаль» потерпел седьмое поражение подряд в НХЛ

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» проиграли «Анахайм Дакс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, завершилась со счетом 6:2 (3:0, 0:2, 3:0) в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Деннис Расмуссен (2-я минута), Дерек Грант (4, 48), Антуан Верметт (14), Брэндон Монтур (46) и Крис Вагнер (48). Авторами голов у «Канадиенс» стали Пол Байрон (23) и Брендан Галлахер (38).

«Монреаль» потерпел седьмое поражение подряд в восьми матчах со старта регулярного чемпионата НХЛ.

Анахайм Дакс 6:2
(3:0, 0:2, 3:0)
Монреаль Канадиенс
21.10.2017, 05:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Клод Жюльен
Вратари
Джон Гибсон 45:57 (Дж. Гибсон 45:58) Кэри Прайс
1-й период
01:46 Деннис Расмуссен (Дж. Мегна, К. Бекса)
Алекс Гальченюк 02:43
03:46 Дерек Грант (Ф. Бошемен, Б. Монтур)
04:11 Ник Ритчи
04:11 Ник Ритчи
Эндрю Шоу 04:11
Эндрю Шоу 04:11
13:42 Антуан Верметт (К. Вагнер)
2-й период
20:25 Антуан Верметт
Пол Байрон (К. Алзнер, Джор. Бенн) 22:47
23:13
30:48 Кевин Бекса
36:02 Франсуа Бошемен
Брендан Галлахер (В. Мете, Дж. Питри) 37:24
3-й период
45:58 Брэндон Монтур (К. Бекса, Я. Сильверберг)
47:12 Дерек Грант (Н. Ритчи, О. Каше)
47:35 Крис Вагнер (К. Перри, А. Верметт)
48:40 Кевин Бекса
48:40 Кевин Бекса
48:40 Ник Ритчи
48:40 Кевин Бекса
Эндрю Шоу 48:40
Макс Пачоретти 51:14
Джо Морроу 55:26
Томаш Плеканец 58:04
Статистика
36 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), Д. Грант (Анахайм Дакс), К. Бекса (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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