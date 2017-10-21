Овечкин установил рекорд НХЛ

Результативное действие российского форварда принесло победу «Вашингтону» в матче с «Детройт Ред Уингс». Встреча завершилась со счетом 4:3. Эта шайба стала для Овечкина десятой в восьми поединках регулярного чемпионата в сезоне-2017/2018 и 20-й в овертаймах за всю карьеру.