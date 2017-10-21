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10:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин установил рекорд НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу заброшенных в овертайме шайб. Видеозапись появилась в аккаунте клуба в Twitter.

Источник: Reuters

Результативное действие российского форварда принесло победу «Вашингтону» в матче с «Детройт Ред Уингс». Встреча завершилась со счетом 4:3. Эта шайба стала для Овечкина десятой в восьми поединках регулярного чемпионата в сезоне-2017/2018 и 20-й в овертаймах за всю карьеру.

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До этого рекорд принадлежал чешскому нападающему Яромиру Ягру, который отличался в дополнительное время 19 раз.

Детройт Ред Уингз 3:4 ОТ
(0:0, 1:1, 2:2)
Вашингтон Кэпиталз
21.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Барри Тротц
Вратари
Петр Мразек Брэден Холтби 58:01 (Б. Холтби 58:59)
1-й период
Деванте Смит-Пелли 07:05
09:51 Райли Шихан
Мэдисон Боуи 14:35
2-й период
23:34 Дэвид Бут
24:31 Даррен Хелм
27:51 Мартин Фрк
Андре Бураковски (Т. Уилсон, Дм. Орлов) 39:10
Брукс Орпик 39:32
3-й период
Джей Бигл (А. Чейссон) 41:25
45:24 Томаш Татар (Д. Ларкин, Майк Грин)
Брукс Орпик 47:04
Джон Карлсон 51:28
52:45 Томаш Татар (Х. Зеттерберг, Н. Крунвалль)
57:17 Дилан Ларкин
Ти. Джей. Оши (А. Бураковски, Е. Кузнецов) 58:59
Овертайм
61:08 Тревор Дэйли
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон) 61:56
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Т. Татар (Детройт Ред Уингз), П. Мразек (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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