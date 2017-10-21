Сегодня годовщина трагедии.
Овечкин установил рекорд НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу заброшенных в овертайме шайб. Видеозапись появилась в аккаунте клуба в Twitter.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу заброшенных в овертайме шайб. Видеозапись появилась в аккаунте клуба в Twitter.
Результативное действие российского форварда принесло победу «Вашингтону» в матче с «Детройт Ред Уингс». Встреча завершилась со счетом 4:3. Эта шайба стала для Овечкина десятой в восьми поединках регулярного чемпионата в сезоне-2017/2018 и 20-й в овертаймах за всю карьеру.
До этого рекорд принадлежал чешскому нападающему Яромиру Ягру, который отличался в дополнительное время 19 раз.
|Детройт Ред Уингз
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3:4 ОТ
(0:0, 1:1, 2:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Джефф Блэшилл
|Барри Тротц
|Петр Мразек
|Брэден Холтби 58:01 (Б. Холтби 58:59)
|1-й период
|Деванте Смит-Пелли
|07:05
|09:51
|Райли Шихан
|Мэдисон Боуи
|14:35
|2-й период
|23:34
|Дэвид Бут
|24:31
|Даррен Хелм
|27:51
|Мартин Фрк
|Андре Бураковски (Т. Уилсон, Дм. Орлов)
|39:10
|Брукс Орпик
|39:32
|3-й период
|Джей Бигл (А. Чейссон)
|41:25
|45:24
|Томаш Татар (Д. Ларкин, Майк Грин)
|Брукс Орпик
|47:04
|Джон Карлсон
|51:28
|52:45
|Томаш Татар (Х. Зеттерберг, Н. Крунвалль)
|57:17
|Дилан Ларкин
|Ти. Джей. Оши (А. Бураковски, Е. Кузнецов)
|58:59
|Овертайм
|61:08
|Тревор Дэйли
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|61:56
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Т. Татар (Детройт Ред Уингз), П. Мразек (Детройт Ред Уингз)