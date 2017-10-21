Шайба Овечкина в овертайме принесла «Вашингтону»

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Детройте, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Андре Бураковски (40-я минута), Джей Бигл (42), Ти Джей Оши (59) и Александр Овечкин (62); в активе Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова по результативной передаче. У хозяев отличились Даррен Хелм (25) и Томаш Татар (46, 53).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ms8wtGZgVjw?controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин забросил десятую шайбу за восемь матчей регулярного чемпионата НХЛ и лидирует в списке снайперов лиги в нынешнем сезоне. Российский форвард был признан первой звездой встречи с «Детройтом».

Результаты других матчей дня:

«Баффало» — «Ванкувер» — 2:4,

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 0:3,