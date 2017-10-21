Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
13:00
Спартак
Югра
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс6
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
19:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс4
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред УингзОТ3
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Питтсбург Пингвинз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз2
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз0
Сан-Хосе Шаркс3
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Медведева в Москве: когда просто победы мало
«Спартак» примет «Амкар» в матче чемпионата России
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
26ЦСКА проиграл второй раз подряд в Лиге чемпионов
11:12 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Овечкина в овертайме принесла «Вашингтону»

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержали волевую победу над «Детройт Ред Уингз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Детройте, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Андре Бураковски (40-я минута), Джей Бигл (42), Ти Джей Оши (59) и Александр Овечкин (62); в активе Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова по результативной передаче. У хозяев отличились Даррен Хелм (25) и Томаш Татар (46, 53).

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин забросил десятую шайбу за восемь матчей регулярного чемпионата НХЛ и лидирует в списке снайперов лиги в нынешнем сезоне. Российский форвард был признан первой звездой встречи с «Детройтом».

Результаты других матчей дня:

«Баффало» — «Ванкувер» — 2:4,

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 0:3,

«Виннипег» — «Миннесота» — 4:3.

Детройт Ред Уингз 3:4 ОТ
(0:0, 1:1, 2:2)
Вашингтон Кэпиталз
21.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Барри Тротц
Вратари
Петр Мразек Брэден Холтби 58:01 (Б. Холтби 58:59)
1-й период
Деванте Смит-Пелли 07:05
09:51 Райли Шихан
Мэдисон Боуи 14:35
2-й период
23:34 Дэвид Бут
24:31 Даррен Хелм
27:51 Мартин Фрк
Андре Бураковски (Т. Уилсон, Дм. Орлов) 39:10
Брукс Орпик 39:32
3-й период
Джей Бигл (А. Чейссон) 41:25
45:24 Томаш Татар (Д. Ларкин, Майк Грин)
Брукс Орпик 47:04
Джон Карлсон 51:28
52:45 Томаш Татар (Х. Зеттерберг, Н. Крунвалль)
57:17 Дилан Ларкин
Ти. Джей. Оши (А. Бураковски, Е. Кузнецов) 58:59
Овертайм
61:08 Тревор Дэйли
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон) 61:56
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Т. Татар (Детройт Ред Уингз), П. Мразек (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Медведева в Москве: когда просто победы мало
«Лужники» примут матч между сборными России и Аргентины
Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси
Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Флориду»
Годичное отстранение российских тяжелоатлетов вступило в силу
«Олимпиец» обыграл «Луч-Энергию» в выездном матче 19-го тура первенства ФНЛ
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь