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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Флориду»
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Игра, прошедшая в пятницу в Санрайзе, закончилась со счетом 4:3 (0:2, 3:0, 1:1) в пользу гостей.
В составе победителей шайбы забросили Евгений Малкин (23-я минута), в активе которого также результативная передача, Картер Роуни (23), Сидни Кросби (32) и Конор Шири (58).
Авторами голов у «пантер» стали Джейми Макгинн (5-я минута), Александр Барков (6) и Макензи Уигар (50).
По итогам игры Малкин был признан второй звездой матча.
|Флорида Пантерз
|
3:4
(2:0, 0:3, 1:1)
|Питтсбург Пингвинз
|Боб Бугнер
|Майк Салливан
|Роберто Луонго 44:46 (Дж. Раймер 44:46-58:12)
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|Ян Коул
|00:07
|04:15
|Джейми Макгинн (Р. Врбата, В. Трочек)
|05:49
|Александр Барков (К. Яндл, А. Экблад)
|Фил Кессел
|16:30
|2-й период
|22:07
|Джонатан Юбердо
|Евгений Малкин (К. Летанг, Ф. Кессел)
|22:14
|Картер Роуни (Т. Кюнхакль)
|22:41
|29:37
|Алекс Петровик
|Сидни Кросби (Е. Малкин, Ф. Кессел)
|31:12
|3-й период
|42:56
|Дерек Маккензи
|49:19
|Уигар Маккензи (М. Пайсик, Дж. Юбердо)
|55:36
|Радим Врбата
|Конор Шири (О. Мяяття, Джаст. Шульц)
|57:07
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|К. Шири (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), У. Маккензи (Флорида Пантерз)