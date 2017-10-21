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11:07 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Флориду»

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Питтсбург Пингвинз» нанесли гостевое поражение «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в пятницу в Санрайзе, закончилась со счетом 4:3 (0:2, 3:0, 1:1) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Евгений Малкин (23-я минута), в активе которого также результативная передача, Картер Роуни (23), Сидни Кросби (32) и Конор Шири (58).

Во время загрузки произошла ошибка.

Авторами голов у «пантер» стали Джейми Макгинн (5-я минута), Александр Барков (6) и Макензи Уигар (50).

По итогам игры Малкин был признан второй звездой матча.

Флорида Пантерз 3:4
(2:0, 0:3, 1:1)
Питтсбург Пингвинз
21.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бугнер Майк Салливан
Вратари
Роберто Луонго 44:46 (Дж. Раймер 44:46-58:12) Мэттью Мюррей
1-й период
Ян Коул 00:07
04:15 Джейми Макгинн (Р. Врбата, В. Трочек)
05:49 Александр Барков (К. Яндл, А. Экблад)
Фил Кессел 16:30
2-й период
22:07 Джонатан Юбердо
Евгений Малкин (К. Летанг, Ф. Кессел) 22:14
Картер Роуни (Т. Кюнхакль) 22:41
29:37 Алекс Петровик
Сидни Кросби (Е. Малкин, Ф. Кессел) 31:12
3-й период
42:56 Дерек Маккензи
49:19 Уигар Маккензи (М. Пайсик, Дж. Юбердо)
55:36 Радим Врбата
Конор Шири (О. Мяяття, Джаст. Шульц) 57:07
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
К. Шири (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), У. Маккензи (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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