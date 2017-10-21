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00:03 (мск), источник: ТАСС

Первый номер драфта CHL Андрей Свечников сломал руку и пропустит восемь недель

ТАСС, 20 октября. Российский нападающий клуба юниорской хоккейной лиги Онтарио «Барри Кольтс» Андрей Свечников сломал руку во время матча и пропустит восемь недель. Об этом сообщает TSN.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник Свечникову будет проведена операция в Торонто. Восстановление 17-летнего нападающего может занять восемь недель. Подробности инцидента в матче, в котором Свечников получил травму не сообщаются.

Свечников является одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) следующего года. В 10 матчах за «Барри Кольтс» он забросил десять шайб и отдал четыре результативные передачи.

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На драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) 2017 года Свечников был выбран под первым номером клубом хоккейной лиги Онтарио «Барри Кольтс».

Форвард в сезоне-2016/17 выступал за клуб Хоккейной лиги США (USHL) «Маскегон Ламберджекс» и провел в его составе 48 матчей, в которых набрал 58 очков (29 шайб + 29 результативных передач). В составе юниорской сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, где провел семь матчей и набрал 9 очков (4+5).

Брат хоккеиста, 20-летний Евгений Свечников, выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в 2015 году он был выбран «Детройтом» на драфте новичков НХЛ в первом раунде под общим 19-м номером, а в июне этого года он стал первым за 13 лет российским чемпионом АХЛ в составе клуба «Гранд- Рэпидс Гриффинс».

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