Первый номер драфта CHL Андрей Свечников сломал руку и пропустит восемь недель

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник Свечникову будет проведена операция в Торонто. Восстановление 17-летнего нападающего может занять восемь недель. Подробности инцидента в матче, в котором Свечников получил травму не сообщаются.

Свечников является одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) следующего года. В 10 матчах за «Барри Кольтс» он забросил десять шайб и отдал четыре результативные передачи.

На драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) 2017 года Свечников был выбран под первым номером клубом хоккейной лиги Онтарио «Барри Кольтс».

Форвард в сезоне-2016/17 выступал за клуб Хоккейной лиги США (USHL) «Маскегон Ламберджекс» и провел в его составе 48 матчей, в которых набрал 58 очков (29 шайб + 29 результативных передач). В составе юниорской сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, где провел семь матчей и набрал 9 очков (4+5).