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13:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Горячая» клюшка Овечкина и ещё 5 сюрпризов на старте сезона НХЛ

И много-много голов.

Источник: Reuters

Регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге длится всего две недели, а ярких событий в нём с лихвой хватило бы уже на пару месяцев. Какие из них стали главными сюрпризами стартового заокеанского безумия?

6. Высокая результативность

Впервые после того как хоккеисты и чиновники пережили исторический локаут в сезоне-2004/05, средняя результативность в НХЛ превысила отметку в три гола в среднем за матч. Конечно, пока слишком рано радоваться такому голевому пиршеству, но откровенно унылых и скучных игр было относительно немного. Виной ли тому медленный набор формы у звёздных вратарей и защитников или желание соскучившихся форвардов сыграть «в охотку», а не строго выполнять установку на результат — не так важно. Главное, что первые две недели стали настоящим калейдоскопом великолепных голов.

Почему это сюрприз: лига долго и не всегда удачно искала варианты для увеличения результативности. Постоянные изменения правил, урезание амуниции голкипера и прочие мелкие детали, видимо, дали свои плоды: по данным на 20 октября, средняя результативность сезона-2017/18 составила 3,1 гола за матч — такого в лиге не было 21 год. Последний раз схожая голевая активность была зафиксирована в чемпионате-1995/96, когда в «Питтсбурге» блистал великолепный Марио, а в «Детройте» «зажигала» знаменитая русская пятёрка. Если же сравнивать с прошлым сезоном, то результативность выросла на 0,33 шайбы за игру, что тоже немало.

5. Мэтт Дюшейн всё ещё просит обмена, несмотря на хороший старт

Звезда «лавин» Мэтт Дюшейн не смотрит ни на относительно неплохой старт клуба в регулярном чемпионате, ни на казавшуюся до последнего времени перспективной тройку с Алексом Керфутом и Наилем Якуповым. Сам Дюшейн набрал 7 (3+4) очков в 8 стартовых матчах сезона при показателе полезности «+4», но и это не меняет позиции форварда, который хочет уйти из нестабильной команды.

Почему это сюрприз: трейд Дюшена казался неизбежным большую часть межсезонья, но генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик оказался на редкость упорным в своих требованиях к заинтересованным командам. У 26-летнего Дюшейна есть ещё два года действующего контракта, и нынешние показатели Мэтта явно говорят о том, что прошлогодний спад остался в прошлом. Тем не менее слухи вокруг «лавин» продолжаются. В прошлом сезоне «Колорадо» одержал три победы в четырёх первых матчах, после чего рухнул в пропасть — возможно, Дюшейн подозревает о повторении этого сценария.

4. Великолепное начало для «Нью-Джерси»

Кто лидер Столичного дивизиона — «Питтсбург», «Коламбус» или «Вашингтон»? Правильный ответ — «Нью-Джерси», и это главная команда-сюрприз двух первых недель «регулярки». 6 побед в 7 матчах, прекрасная игра новичков и общая бодрость «Дэвилз» не оставляет сомнений в том, что коллектив Джона Хайнса готов выбраться из того серого болота, в котором находился последнее время.

Почему это сюрприз: сразу двое новобранцев показали свой класс. Защитник Уилл Батчер (9 очков) и нападающий Нико Хишир (7) стали локальными открытиями, сыграв очень уверенно. С прошлогодних 2,23 гола в среднем за матч «Нью-Джерси» улучшился до результативности в 4,28 шайбы за игру, а это уже очень серьёзно.

3. Возрождение «Лос-Анджелеса»

Ещё одной командой, которая неожиданно здорово выглядит в начале нынешнего сезона, является «Лос-Анджелес», который за первые 13 дней «регулярки» оформил клубный рекорд (4 победы, 1 поражение вне основного времени, 90% набранных очков).

Почему это сюрприз: про «королей» все забыли после того, как в прошлом году команда не попала в плей-офф. И, несмотря на приличную кадровую чистку (был уволен главный тренер Дэррилл Саттер и генеральный менеджер Дин Ломбарди), акции «Кингз» не котировались высоко. Ожидалось, что калифорнийцы будут с трудом набирать очки, поскольку костяк команды далеко не молод, стиль игры далёк от модных ныне воздушеств, да и юных талантов у «Лос-Анджелеса» практически нет. Тем удивительнее видеть «королей» на первой строчке сильнейшего Тихоокеанского дивизиона с 11 очками в копилке и классной разницей шайб (21- 10). Главными авторами возрождения «Кингз» стали Анже Копитар и Дастин Браун, на двоих набравшие 15 (8+7) очков.

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2. Этот безумный «Вегас»

Как только не называли тот состав, который «Голден Найтс» сформировал после драфта расширения. Болельщики отправляли «Вегас» в АХЛ, эксперты предрекали полное и абсолютное прозябание в турнирной таблице без малейших шансов на успех. Многие жалели Марка-Андре Флёри и Джеймса Нила, которые, будучи опытными мастерами, попали на «галеры» команды-новичка, но всё оказалось совсем не так. Даже с несбалансированным составом и девятью защитниками в основе «рыцари» оказались крепким орешком и на данный момент попадают в плей-офф. Более того, от лидера дивизиона «Лос-Анджелеса» «Вегас» отделяет лишь одно очко.

Почему это сюрприз: новый клуб уже побил все мыслимые рекорды и сполна заслужил и волну интереса со стороны фанатов, и уважение специалистов. Конечно, у «Вегаса» было щадящее расписание, не слишком сильные соперники и прочие повлиявшие на результат тонкости. Но провала не случилось, а успех — налицо.

1. Овечкин и его «горячая» клюшка

33 гола Александра в прошлом сезоне стали вторым самым слабым результатом в карьере капитана «столичных». В нынешнем регулярном чемпионате он оформил два хет-трика подряд и с девятью голами лидирует в споре снайперов. Такая голевая активность Овечкина тем более удивительна, что «Вашингтону» после летних кадровых потерь предрекали значительный спад в результатах, а на деле получилось так, что Александр, Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём первыми набрали в лиге двузначные цифры результативных очков.

Почему это сюрприз: уж сколько раз твердили миру — Овечкин выиграл свои индивидуальные призы, быть снайпером без кубка Стэнли ему неинтересно и необходимо экономить силы для плей-офф. Сам Александр жаловался на возраст и возросшие скорости у конкурентов. На деле всё повернулось в пользу Великой Восьмёрки, хотя исторически для Овечкина октябрь — самый продуктивный месяц. За 118 матчей, проведённых в октябре, Александр забросил 83 шайбы — в среднем, 0,7 за встречу. Это выше по сравнению со средней карьерной скорострельностью (0,61 гола за матч). Кроме того, нынешний график результативности Овечкина схож с тем, который был у него в 22−23 года.

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