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10:48 (мск), источник: ТАСС

Защитник «Тампы» Сергачев стал третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 20 октября. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2017

В ночь на пятницу «Тампа» со счетом 2:0 обыграла «Коламбус». 19-летний Сергачев оформил дубль, забросив свои первые шайбы в НХЛ.

Первой звездой дня стал канадский нападающий «Бостона» Патрис Бержерон. «Бостон» одержал победу над «Ванкувером» со счетом 6:3. Бержерон провел первый матч в текущем сезоне и набрал четыре очка (1+3).

Второй звездой стал швейцарский нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир, который был выбран на драфте НХЛ 2017 года под первым номером. «Нью-Джерси» обыграл «Оттаву» в овертайме со счетом 5:4, а Хишир открыл счет своим голам в НХЛ, сделав дубль, а также отдал одну результативную передачу.

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