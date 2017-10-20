Защитник «Тампы» Сергачев стал третьей звездой дня в НХЛ

В ночь на пятницу «Тампа» со счетом 2:0 обыграла «Коламбус». 19-летний Сергачев оформил дубль, забросив свои первые шайбы в НХЛ.

Первой звездой дня стал канадский нападающий «Бостона» Патрис Бержерон. «Бостон» одержал победу над «Ванкувером» со счетом 6:3. Бержерон провел первый матч в текущем сезоне и набрал четыре очка (1+3).

Второй звездой стал швейцарский нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир, который был выбран на драфте НХЛ 2017 года под первым номером. «Нью-Джерси» обыграл «Оттаву» в овертайме со счетом 5:4, а Хишир открыл счет своим голам в НХЛ, сделав дубль, а также отдал одну результативную передачу.