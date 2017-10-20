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10:18 (мск), источник: Газета.Ру

Кучеров ушел от бомбардиров

Никита Кучеров выходит в лидеры гонки бомбардиров НХЛ, передача Владимира Тарасенко помогает «Сент-Луису» одолеть «Колорадо», а «Аризона» вновь проигрывает — «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Источник: Газета.Ру

«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:2.

Начав новый сезон с рекорда 5−1−0, «Тампа» чуть притормозила в Нью-Джерси, где по буллитам двумя днями ранее уступила местным «Дэвилз» и потеряла несколько мест в турнирной таблице.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 3, 20.10.2017, 2:00
Коламбус Блю Джэкетс
0Тампа-Бэй Лайтнинг2

Впрочем, на победный лад «Лайтнинг» сумели вернуться максимально быстро — в гостевом матче с «Коламбусом», до этого проигравшим лишь раз, командой были набраны очередные два очка.

И, конечно же, здесь вновь не обошлось без прямого участия нападающего «молний» Никиты Кучерова,

до встречи с «Блю Джекетс» делившего лидерство в гонке бомбардиров лиги со своим партнером Стивеном Стэмкосом: на счету обоих хоккеистов было по 12 баллов за результативность.

Правда, на этот раз россиянину забить не удалось — впервые в этой регулярке, к слову — из-за чего нападающий не смог повторить достижение великого Уэйна Грецки, который в 1983 году поражал чужие в каждом из восьми стартовых поединков чемпионата.

Куда лучше в этот вечер у Никиты все получалось в подыгрыше — именно с его передачи свою дебютную шайбу в НХЛ забил 19-летний соотечественник Кучерова Михаил Сергачев, открывший счет точным попаданием по воротам Сергея Бобровского на 18-й минуте игры.

Причем на этом российский дуэт не остановился, и уже во втором периоде ситуация повторилась. Никита вновь ассистировал Сергачеву, забросившему, как оказалось позднее, последнюю шайбу в матче — Андрея Василевского хозяева пробить так и не сумели.

Благодаря двум голевым передачам Кучеров вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров лиги.

По окончании встречи, впрочем, обсуждалась не только результативность Никиты, но и дебютные шайбы Сергачева.

Так, к примеру, главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил, что последние два поединка прогрессирующему молодому дарованию удались особо (в предыдущей игре с «Дэвилз» Михаил сумел набрать два очка (0+2).

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«Он добился большого прогресса в свои первые восемь матчей в лиге, особенно сильно провел последние две игры. Он заслуживает свое игровое время, время в большинстве. Это процесс обучения. Можно видеть его мастерство, у него есть бросок. Щелчок — это одно дело, но то, как он вышел на ударную позицию и бросил в “девятку”, показывает его мастерство», — передает слова наставника пресс-служба клуба.

Сам Сергачев по окончании матча признался, что после первого гола немного растерялся.

«Конечно, я очень рад, что забил. В эпизоде с первым голом очень здорово сыграл на пятачке Стэмкос, он отвлек на себя внимание, а мне дали удобный пас.

Признаюсь, после гола я на несколько секунд просто выключился. Не знал, что делать. А потом подумал: «Это же здорово!» — и после этого пошли эмоции.

В моменте со вторым голом получилось удачно бросить. Нас всегда просят больше бросать, — цитирует хоккеиста Tampa Bay Times.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 3, 20.10.2017, 4:00
Колорадо Эвеланш
3Сент-Луис Блюз4

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4.

В еще одном матче дня «Сент-Луис» в гостях с трудом одолел «Колорадо».

На первый большой перерыв «блюзмены» уходили, минимально уступая в счете, однако ударно провели вторую двадцатиминутку, забросив в ее ходе три безответные шайбы, и до финальной сирены это преимущество уже не упустили, хоть соперник в концовке и подобрался максимально близко.

В составе победителей результативной передачей отметился россиянин Владимир Тарасенко.

Стоит также особо отметить, что один из голов хозяев в этой встрече получился на удивление курьезным — при счете 1:3 нападающий «Колорадо» Блэйк Комо, прорываясь к воротам «Сент-Луиса», врезался в защитника «Блюз» Роберта Бортуццо, который спустя секунду по инерции влетел в голкипера Картера Хаттона, благодаря чему створ ворот остался абсолютно без присмотра.

«Эвеланш» этим тут же и воспользовались — легкую шайбу на свой счет записал сам Комо.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 3, 20.10.2017, 5:00
Аризона Койотс
4Даллас Старз5

«Аризона Койотс» — «Даллас Старз» — 4:5.

Очередного поражения в ночь на 20 октября по московскому времени не смогла избежать «Аризона», на своем льду принимавшая «Даллас».

«Койотс» долгое время на равных боролись со «звездами» и даже вели в счете, однако в концовке встречи пропустили дубль от Тайлера Сегина и полноценно на него ответить уже не сумели — шайба Клейтона Келлера на последней минуте поединка стала утешительной, но не более.

Для «Аризоны» этот проигрыш стал уже седьмым кряду — побед команда в этом сезоне еще не добивалась.

Российский нападающий гостей Александр Радулов в матче с аутсайдерами лиги провел на льду почти 17 минут, однако результативными действиями не отметился.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 3, 20.10.2017, 2:00
Бостон Брюинз
6Ванкувер Кэнакс3

Другие результаты дня.

«Калгари Флэймз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:2.

«Филадельфия Флайерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 0:1.

«Оттава Сенаторз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:5 ОТ.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:2 ОТ.

«Бостон Брюинз» — «Ванкувер Кэнакс» — 6:3.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ПБ.

Коламбус Блю Джэкетс
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