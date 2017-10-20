Михаил Сергачев заявил, что после первой шайбы в НХЛ не знал, что делать дальше
МОСКВА, 20 окт —
МОСКВА, 20 окт —
Сергачев в четверг оформил дубль в гостевой встрече с «Коламбусом». «Тампа» победила со счетом 2:0. На 18-й минуте уроженец Нижнекамска забросил свою первую в карьере шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.
«Я просто не знал, что делать, — приводит слова Сергачева Tampa Bay Times. — И я такой: «А что мне делать?».
После заброшенной шайбы российский защитник опустился на одно колено и произвел похожий на апперкот удар рукой, после чего к нему подъехали партнеры и поздравили одноклубника с первым голом в НХЛ.
«Я пытаюсь стать увереннее, играть лучше, и вот голы пришли», — отметил Сергачев.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер, комментируя игру российского защитника, заявил: «Последние несколько матчей получились у него сильнейшими. Он зарабатывает свое время на льду, вы можете видеть его мастерство».