Михаил Сергачев заявил, что после первой шайбы в НХЛ не знал, что делать дальше

Источник: AP 2017

Сергачев в четверг оформил дубль в гостевой встрече с «Коламбусом». «Тампа» победила со счетом 2:0. На 18-й минуте уроженец Нижнекамска забросил свою первую в карьере шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я просто не знал, что делать, — приводит слова Сергачева Tampa Bay Times. — И я такой: «А что мне делать?».

После заброшенной шайбы российский защитник опустился на одно колено и произвел похожий на апперкот удар рукой, после чего к нему подъехали партнеры и поздравили одноклубника с первым голом в НХЛ.

«Я пытаюсь стать увереннее, играть лучше, и вот голы пришли», — отметил Сергачев.