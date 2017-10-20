Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Даллас Старз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш3
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ1
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзОТ4
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз6
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБ3
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз0
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. КХЛ
19.10
Спартак3
Авангард2
Все события
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Зенит» разобрался с «Русенборгом»
«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Лиге Европы
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
7«Локомотив» не удержал победу в Тирасполе
08:32 (мск), источник: Р-Спорт

Михаил Сергачев заявил, что после первой шайбы в НХЛ не знал, что делать дальше

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Российский защитник клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» 19-летний Михаил Сергачев заявил, что в течение нескольких секунд после заброшенной шайбы, ставшей для него первой в лиге, просто не знал, что делать дальше.

Источник: AP 2017

Сергачев в четверг оформил дубль в гостевой встрече с «Коламбусом». «Тампа» победила со счетом 2:0. На 18-й минуте уроженец Нижнекамска забросил свою первую в карьере шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я просто не знал, что делать, — приводит слова Сергачева Tampa Bay Times. — И я такой: «А что мне делать?».

После заброшенной шайбы российский защитник опустился на одно колено и произвел похожий на апперкот удар рукой, после чего к нему подъехали партнеры и поздравили одноклубника с первым голом в НХЛ.

«Я пытаюсь стать увереннее, играть лучше, и вот голы пришли», — отметил Сергачев.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер, комментируя игру российского защитника, заявил: «Последние несколько матчей получились у него сильнейшими. Он зарабатывает свое время на льду, вы можете видеть его мастерство».

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
«Зенит» разобрался с «Русенборгом»
«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Лиге Европы
2 шайбы Сергачева принесли «Тампе» победу над «Коламбусом» в НХЛ
Министр спорта РФ: Нет сомнений, что Россия выступит в Олимпиаде
Неймар оштрафован на 1,2 миллиона долларов
Россия увеличила отрыв в рейтинге УЕФА после провала Португалии
Манчини прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Русенборгом»
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь