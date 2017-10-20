«Аризона» проиграла «Далласу», потерпев седьмое поражение подряд в НХЛ

Источник: AP 2017

В составе победителей дубль оформил Тайлер Сегин (49-я, 58-я минуты), также шайбы забросили Джейми Бенн (7), Радек Факса (8), Стивен Джонс (44). У проигравших две шайбы на счету Дерека Степана (6, 23) и Клэйтона Келлера (47, 60).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел на льду 16 минут 47 секунд. Радулов не отметился результативными действиями, но закончил встречу с показателем полезности «+3».

«Аризона» проиграла седьмой матч из семи с начала сезона. Команда набрала одно очко и занимает последнее 15-е место в таблице Западной конференции. «Даллас» с восемью очками расположился на шестой позиции. В следующем матче «Аризона» на своем льду примет «Чикаго», «Даллас» дома сыграет с «Каролиной». Обе встречи пройдут в ночь на воскресенье.