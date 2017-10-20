Голевая передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Колорадо» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Пол Штясны (21-я минута), Джейден Швартц (33), Винс Данн (34) и Роберт Бортуццо (50). У «Колорадо» отличились Александр Керфут (14, 56) и Блэйк Комо (45).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 20.10.2017, 4:00 Колорадо Эвеланш 3 Сент-Луис Блюз 4

Тарасенко провел на льду 19 с половиной минут, успев нанести четыре броска, отдать результативную передачу и заработать показатель полезности «+2». Для Тарасенко эта передача стала четвертой в текущем чемпионате. Всего на его счету теперь 9 очков (5 шайб + 4 передачи) в восьми играх сезона-2017/18.

Российский нападающий «Колорадо» Наиль Якупов не смог отметиться результативными действиями в своем 300-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. 24-летний форвард провел на льду лишь 8 минут и провел один силовой прием. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов не принял участия в матче. Защитник Никита Задоров сыграл в матче 15 с половиной минут и провел шесть силовых приемов, при этом заработав показатель полезности «-1».

Благодаря победе «Сент-Луис» поднялся на первое место в Западной конференции, выиграв шестой матч из восьми (12 очков). «Колорадо» занимает седьмое место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 8 очков после восьми игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Сент-Луис» в гостях сыграет против «Вегаса», «Колорадо» следующую игру проведет дома 25 октября против «Далласа».