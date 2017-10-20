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07:58 (мск), источник: ТАСС

Голевая передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Колорадо» в матче НХЛ

ТАСС, 20 октября. «Сент-Луис» со счетом 4:3 победил «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий гостей Владимир Тарасенко отметился голевой передачей и продлил собственную результативную серию до четырех игр.

Источник: AP 2017

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Пол Штясны (21-я минута), Джейден Швартц (33), Винс Данн (34) и Роберт Бортуццо (50). У «Колорадо» отличились Александр Керфут (14, 56) и Блэйк Комо (45).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 3, 20.10.2017, 4:00
Колорадо Эвеланш
3Сент-Луис Блюз4

Тарасенко провел на льду 19 с половиной минут, успев нанести четыре броска, отдать результативную передачу и заработать показатель полезности «+2». Для Тарасенко эта передача стала четвертой в текущем чемпионате. Всего на его счету теперь 9 очков (5 шайб + 4 передачи) в восьми играх сезона-2017/18.

Российский нападающий «Колорадо» Наиль Якупов не смог отметиться результативными действиями в своем 300-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. 24-летний форвард провел на льду лишь 8 минут и провел один силовой прием. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов не принял участия в матче. Защитник Никита Задоров сыграл в матче 15 с половиной минут и провел шесть силовых приемов, при этом заработав показатель полезности «-1».

Благодаря победе «Сент-Луис» поднялся на первое место в Западной конференции, выиграв шестой матч из восьми (12 очков). «Колорадо» занимает седьмое место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 8 очков после восьми игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Сент-Луис» в гостях сыграет против «Вегаса», «Колорадо» следующую игру проведет дома 25 октября против «Далласа».

В параллельных матчах игрового дня в НХЛ «Бостон» дома победил «Ванкувер» (6:3), «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б), «Филадельфия» на своей площадке уступила «Нэшвиллу» (0:1), «Эдмонтон» в овертайме взял верх над «Чикаго» (2:1).

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