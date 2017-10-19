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14:20 (мск), источник: Газета.Ру

В Хьюстоне может появиться свой клуб НХЛ

Известный канадский журналист Эллиотт Фридман заявил, что в Хьюстоне в ближайшее время может появиться клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает RT.

«Не так давно комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что на данный момент расширение лиги не является приоритетом. Учитывая тот факт, что совсем недавно начал играть «Вегас», это вполне понятно.

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Но когда кое-кто платит $2,2 млрд за покупку клуба НБА «Хьюстон Рокетс» и говорит, что заинтересован в создании команды НХЛ, это 100% привлечет внимание Беттмэна.

У Хьюстона есть своя хоккейная история, а кроме того, это четвертый по величине телевизионный рынок в США. Новый босс «Рокетс» Тилман Фертитта буквально сорит деньгами. Новый клуб мог бы быть включен в один из дивизионов, где сейчас по 7 команд. Это не кажется невероятным, — написал Фридман в своей авторской колонке издания Sportsnet.

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