Овечкин сломал дверь ФБР

Источник: Газета.Ру

«Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2.

Уверенной победы сумел добиться «Сент-Луис» в домашнем матче с «Чикаго», благодаря чему прервал свою неприятную серию из двух поражений кряду.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 19.10.2017, 3:00 Сент-Луис Блюз 5 Чикаго Блэкхокс 2

Счет во встрече был открыт уже на пятой минуте — это Владимир Тарасенко сделал классный наброс в сторону ворот, где был Джейден Шварц, секунду спустя переправивший шайбу в створ.

А уже спустя период тот же Шварц праздновал дубль, удвоив преимущество своей команды: вратарь «Блюз» Джейк Аллен выдал блестящий пас от борта через всю площадку, и Джейдену оставалось лишь разобраться в очной борьбе с голкипером гостей Кори Кроуфордом, что он и сделал.

Еще ближе к экватору второй 20-минутки счет стал 3:0 — забил уже сам Тарасенко. Владимир великолепно сыграл у чужих ворот в отборе, легко обокрав своего соотечественника Артема Анисимова, после чего с разворота отправил снаряд точно в «девять».

Стоит отметить, что для 25-летнего россиянина данная шайба стала уже 150-й в НХЛ. В этом сезоне на его счету пока что пять результативных попаданий.

Лидирует в гонке снайперов сейчас форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший на старте регулярки аж девять раз.

Интересно, что сам Александр в силу календаря в ночь на 19 октября по московскому времени на лед хоть и не выходил, но в заголовки прессы все-таки попал: на экскурсии в академию Федерального бюро расследования США бомбардир сломал дверь, о чем сообщил твиттер организации.

Отмечается, что в ходе мероприятия игрокам столичного клуба показали, как в учреждении готовят сотрудников, после чего предложили хоккеистам попробовать физически приобщиться к некоторым профессиональным обязанностям сотрудников ФБР — именно так в руках Овечкина оказался специальный таран, которым он без особых сложностей и сломал дверь.

Но вернемся к матчу в Сент-Луисе — доведя разницу в счете до комфортной, хозяева льда не расслабились и уже в середине третьего периода забили еще. До крупного преимущество довел Кайл Бродзяк.

Впоследствии зрители встречи увидели еще три шайбы: Данкан Кит и Райан Хартман своими попаданиями подарили болельщикам «Чикаго» небольшую надежду на чудесное спасение, но затем все вопросы о победителе снял Шварц, оформивший хет-трик в уже пустые ворота.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 19.10.2017, 2:30 Торонто Мэйпл Ливз 6 Детройт Ред Уингз 3

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз» — 6:3.

По итогам матча с «Детройтом» «Торонто» продолжил свое победное шествие по регулярному чемпионату НХЛ — домашняя виктория над «Ред Уингз» стала для канадцев уже шестой в семи стартовых встречах сезона.

Огромный задел для итогового успеха был сделан «Мэйпл Лифс» еще в ходе первого периода, который хозяева выиграли со счетом 4:1.

На шайбы Назема Кадри, Зака Хаймана, Остона Мэттьюса и Коннора Брауна гости сумели ответить лишь попаданием Хенрика Зеттерберга.

В то же время вторую 20-минутку «листья» провели куда хуже — еще до экватора периода «Детройт» усилиями Томаша Татара и Джонатана Эрикссона довел разницу в счете до минимума.

Впрочем, на большее «Ред Уингз» все-таки не хватило, да и сами подопечные Майка Бэбкока, почувствовав опасность, собрались с силами и до финальной сирены еще дважды огорчили соперников. Точны были Морган Райлли и Вильям Нюландер, забросивший в пустые ворота.

Благодаря столь удачному старту чемпионата на данный момент «Торонто» лидирует в турнирной таблице всей лиги, имея в своем активе 12 очков.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 19.10.2017, 5:30 Лос-Анджелес Кингз 5 Монреаль Канадиенс 1

«Лос-Анджелес Кингз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:1.

Еще один лидер регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» (второе общее место, 11 очков) в ходе очередного игрового дня добился уверенной домашней победы над «Монреалем» — 5:1.

Примечательно, что виктория хозяев в этой встрече получилась волевой: на 11-й минуте поединка именно «Канадиенс» открыли счет усилиями Пола Байрона.

На этом, однако, приятные для гостей события в игре и завершились — еще до первого перерыва «Кингз» сумели восстановить паритет, во второй 20-минутке забили и второй гол в ворота Эла Монтойи, а уже в третьем отрезке матча довели дело до разгромного.