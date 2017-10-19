Наши в Америке: как Никита Зайцев помогает отстающим
Алексей Шевченко посмотрел матч «Торонто» — «Детройт» и все понял.
Алексей Шевченко посмотрел матч «Торонто» — «Детройт» и все понял.
«ТОРОНТО» — «ДЕТРОЙТ» — 6:3.
Никита ЗАЙЦЕВ, «Торонто» — 0+0, «+2» за 24 минуты
В сезоне: 7 матчей, 2+3, «+10».
Майк Бэбкок смотрел на то, как Морган Райли без Никиты Зайцева собирает минусы, а Зайцев без своего партнера дебютного сезона ставит личные рекорды по показателю полезности, и объединил их снова. Логику тренера понять можно. Райли выглядел ужасно в этом сезоне, а Никита Зайцев был прекрасен. Вдруг старательности российского игрока хватило бы на обоих.
И вы знаете — хватило. Морган Райли теперь стал ходить в атаку словно он нападающий, забил и отдал и стал первой звездой дня. Зайцев не получил такого признания, отработав так много, словно он был один в обороне.
Но
«СЕНТ-ЛУИС» — «ЧИКАГО» — 5:2.
Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 1+1, «+4» за 18 минут
В сезоне: 7 матчей, 5+3, «+5».
Иван БАРБАШЕВ, «Сент-Луис» — 0+0, «0» за 10 минут
В сезоне: 5 матчей, 0+0, «0».
Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 0+0, «-1» за 14 минут
В сезоне: 7 матчей, 1+1, «0».
Неожиданно «Сент-Луис» сыграл так здорово в атаке, что даже непонятно, почему они раньше этого не делали. Владимир Тарасенко был центральной фигурой хозяев. Его показывали до матча, да и все анонсы были через него. Вспоминали матч на открытом льду. Показывали голы в ворота «Чикаго».
Он сразу же начал отрабатывать авансы. Сначала голевой передачей, которая точно была именно передачей, а не слишком слабым броском. Владимир прекрасно видел Джейдена Шворца и отдавал ему мягко на «пятачок».
Во втором периоде Тарасенко отобрал шайбу у Анисимова в чужой зоне и забил, что позволило ему стать третьей звездой дня. А Анисимов сыграл мало. Его не сажали в запас. Только редко выпускали. И вообще Артем формально был игроком третьего звена. Они никогда много не играли.
Зато он провел три минуты в меньшинстве и выиграл половину вбрасываний.
Про Ивана Барбашева мы в последнее время говорим только одно: чтобы не вылететь из состава он играет очень аккуратно, не рискуя брать на себя ответственность. На этот раз ему даже дали сыграть полторы минуты в большинстве, но он так ни разу и не бросил.
НАШИ В ЮНИОРСКИХ ЛИГАХ.
ЛИГА КВЕБЕКА.
Виталий Абрамов — вторая звезда дня после поражения его «Гатино» в игре с «титанами». Сразу два хоккеиста хозяев, уступив 3:5, попали в тройку звезд и понятно, что эта награда вообще не имеет никакого значения.
Челябинец тоже не слишком заслужил поощрения. Да, было две передачи, но матч он завершил с показателем полезности — «-3». В начале осени Виталий старался пробиться в состав «Коламбуса», но не смог закрепиться, а сейчас на его счету три гола и семь передач в пяти матчах. Можно было бы и вызвать к Панарину.
Дмитрий Завгородний проводит первый сезон за «Римуски» и на его счету 12 очков (6+6) в 10 встречах. В этот раз омич стал первой звездой матча против «Бо-Комэ», а на его счету дубль.
И, наконец, Иван Козлов из «Валь Д’Ора» — третья звезда матча, в котором его коллектив дома уступил команде из города Буабриан — 2:4. Ярославец поучаствовал в обеих шайбах — 1+1. Это его первый гол в десяти матчах сезона и уже четвертая передача, хотя нападающий проводит второй сезон за океаном.