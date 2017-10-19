Наши в Америке: как Никита Зайцев помогает отстающим

Источник: Спорт-Экспресс

«ТОРОНТО» — «ДЕТРОЙТ» — 6:3.

Никита ЗАЙЦЕВ, «Торонто» — 0+0, «+2» за 24 минуты

В сезоне: 7 матчей, 2+3, «+10».

Майк Бэбкок смотрел на то, как Морган Райли без Никиты Зайцева собирает минусы, а Зайцев без своего партнера дебютного сезона ставит личные рекорды по показателю полезности, и объединил их снова. Логику тренера понять можно. Райли выглядел ужасно в этом сезоне, а Никита Зайцев был прекрасен. Вдруг старательности российского игрока хватило бы на обоих.

И вы знаете — хватило. Морган Райли теперь стал ходить в атаку словно он нападающий, забил и отдал и стал первой звездой дня. Зайцев не получил такого признания, отработав так много, словно он был один в обороне.

Но мы-то все видели.

«СЕНТ-ЛУИС» — «ЧИКАГО» — 5:2.

Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 1+1, «+4» за 18 минут

В сезоне: 7 матчей, 5+3, «+5».

Иван БАРБАШЕВ, «Сент-Луис» — 0+0, «0» за 10 минут

В сезоне: 5 матчей, 0+0, «0».

Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 0+0, «-1» за 14 минут

В сезоне: 7 матчей, 1+1, «0».

Неожиданно «Сент-Луис» сыграл так здорово в атаке, что даже непонятно, почему они раньше этого не делали. Владимир Тарасенко был центральной фигурой хозяев. Его показывали до матча, да и все анонсы были через него. Вспоминали матч на открытом льду. Показывали голы в ворота «Чикаго».

Он сразу же начал отрабатывать авансы. Сначала голевой передачей, которая точно была именно передачей, а не слишком слабым броском. Владимир прекрасно видел Джейдена Шворца и отдавал ему мягко на «пятачок».

Во втором периоде Тарасенко отобрал шайбу у Анисимова в чужой зоне и забил, что позволило ему стать третьей звездой дня. А Анисимов сыграл мало. Его не сажали в запас. Только редко выпускали. И вообще Артем формально был игроком третьего звена. Они никогда много не играли.

Зато он провел три минуты в меньшинстве и выиграл половину вбрасываний.

Про Ивана Барбашева мы в последнее время говорим только одно: чтобы не вылететь из состава он играет очень аккуратно, не рискуя брать на себя ответственность. На этот раз ему даже дали сыграть полторы минуты в большинстве, но он так ни разу и не бросил.

НАШИ В ЮНИОРСКИХ ЛИГАХ.

ЛИГА КВЕБЕКА.

Виталий Абрамов — вторая звезда дня после поражения его «Гатино» в игре с «титанами». Сразу два хоккеиста хозяев, уступив 3:5, попали в тройку звезд и понятно, что эта награда вообще не имеет никакого значения.

Челябинец тоже не слишком заслужил поощрения. Да, было две передачи, но матч он завершил с показателем полезности — «-3». В начале осени Виталий старался пробиться в состав «Коламбуса», но не смог закрепиться, а сейчас на его счету три гола и семь передач в пяти матчах. Можно было бы и вызвать к Панарину.

Дмитрий Завгородний проводит первый сезон за «Римуски» и на его счету 12 очков (6+6) в 10 встречах. В этот раз омич стал первой звездой матча против «Бо-Комэ», а на его счету дубль.