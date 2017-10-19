Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Раскрыт секрет брокколи
Собчак объяснила, почему подходит на роль кандидата «Против всех»
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз6
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Хоккей. НХЛ
20.10
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Гол и передача Тарасенко принесли победу «Сент-Луису»
ПСЖ и «Бавария» разгромили своих соперников в Лиге чемпионов
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
16Мария Шарапова. Ранний вылет
09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

QMJHL: Завгородний забивает 6 матчей подряд и другие результаты россиян

В матче регулярного чемпионата QMJHL «Римоуски Океаник» дома переиграл «Бэй-Комо Дракар» со счётом 4:2.

Форвард «Римоуски» Дмитрий Завгородний отметился в этом матче дублем. Его признали первой звездой данного матча. Его показатель полезности составил «+2». Завгородний забивает на протяжении шести матчей подряд. В этом матче форвард «Бэй-Комо» Иван Чехович отметился заброшенной шайбой при показателе полезности 0.

«Кип Брэтон Скримин Иглз» дома взял верх над «Чикоутими Сагуэнинс» со счётом 4:3. Форварды гостей Герман Рубцов и Владислав Котков очков не набрали. Первый заработал показатель полезности «-1», второй — ноль.

«Квебек Рэмпартс» был разгромлен «Друмондвилль Волтижерс» со счётом 1:5. Форвард гостей Филипп Курашев очков не набрал, показатель полезности составил «-1». Форвард хозяев Павел Колтыгин набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+1».

«Акади-Бартурст Титан» на выезде переиграл «Гатино Олимпикс» — 5:3. Форвард проигравших Виталий Абрамов признан второй звездой матча — 2 голевых паса, показатель полезности «-3». Форвард Михаил Шестопалов очков не набрал, показатель полезности 0.

«Вальд Ор Фореурс» дома проиграли «Блэйнвилль-Бойсбрианд Армада» со счётом 2:4. Форвард проигравшей команды Иван Козлов признан третьей звездой матча — 1 гол, 1 пас, показатель полезности 0. Его партнёр по команде Максим Мизюрин очков не набрал, показатель полезности «-1».

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Гол и передача Тарасенко принесли победу «Сент-Луису»
ПСЖ и «Бавария» разгромили своих соперников в Лиге чемпионов
Мозгов набрал четыре очка в первом матче за «Бруклин» в НБА
Фанаты: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА
Роман Еременко намерен вернуться к тренировкам через полгода
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь