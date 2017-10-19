QMJHL: Завгородний забивает 6 матчей подряд и другие результаты россиян

Форвард «Римоуски» Дмитрий Завгородний отметился в этом матче дублем. Его признали первой звездой данного матча. Его показатель полезности составил «+2». Завгородний забивает на протяжении шести матчей подряд. В этом матче форвард «Бэй-Комо» Иван Чехович отметился заброшенной шайбой при показателе полезности 0.

«Кип Брэтон Скримин Иглз» дома взял верх над «Чикоутими Сагуэнинс» со счётом 4:3. Форварды гостей Герман Рубцов и Владислав Котков очков не набрали. Первый заработал показатель полезности «-1», второй — ноль.

«Квебек Рэмпартс» был разгромлен «Друмондвилль Волтижерс» со счётом 1:5. Форвард гостей Филипп Курашев очков не набрал, показатель полезности составил «-1». Форвард хозяев Павел Колтыгин набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+1».

«Акади-Бартурст Титан» на выезде переиграл «Гатино Олимпикс» — 5:3. Форвард проигравших Виталий Абрамов признан второй звездой матча — 2 голевых паса, показатель полезности «-3». Форвард Михаил Шестопалов очков не набрал, показатель полезности 0.