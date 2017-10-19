Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Александр Овечкин выбил тараном дверь во время экскурсии в академии ФБР
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
Овечкину предстояло сломать дверь с помощью специального тарана, чтобы проникнуть в закрытое помещение. Российский форвард справился с поставленной задачей, но не с первой попытки.
Другие хоккеисты «Вашингтона» попрактиковались в единоборствах.
Овечкин с девятью шайбами в семи матчах лидирует в списке снайперов регулярного чемпионата НХЛ.