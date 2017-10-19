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09:33 (мск), источник: Р-Спорт

Александр Овечкин выбил тараном дверь во время экскурсии в академии ФБР

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин выбил дверь тараном в ходе посещения академии ФБР на базе корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Виргиния), сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Источник: Reuters

Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.

Овечкину предстояло сломать дверь с помощью специального тарана, чтобы проникнуть в закрытое помещение. Российский форвард справился с поставленной задачей, но не с первой попытки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другие хоккеисты «Вашингтона» попрактиковались в единоборствах.

Овечкин с девятью шайбами в семи матчах лидирует в списке снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

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