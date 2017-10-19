Гол и передача Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче НХЛ с «Чикаго»

Источник: AP 2017

В составе «Сент-Луиса» отличились Джейден Швартц (5-я, 26-я, 60-я минуты), Тарасенко (28) и Кайл Бродзяк (48). У «Чикаго» шайбы забросили Данкан Кит (55) и Алекс Дебринкат (57). После игры Швартц был признан лучшим игроком встречи, голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, отразивший 22 из 24 бросков, стал второй звездой, Тарасенко — третьей.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 19.10.2017, 3:00 Сент-Луис Блюз 5 Чикаго Блэкхокс 2

Тарасенко провел на льду 18 минут, успев нанести шесть бросков, забросить шайбу, отдать результативную передачу и провести два силовых приема. Для россиянина этот гол стал пятым в текущем чемпионате. Всего на его счету теперь 8 очков (5 шайб + 3 передачи) в семи играх сезона-2017/18. Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел в матче 10 минут, не отметившись результативными действиями.

Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов сыграл в матче 14 минут, нанес один бросок, получил две штрафные минуты и заработал показатель полезности «-1».

Благодаря победе «Сент-Луис» поднялся на второе место в Западной конференции, выиграв пятый матч из семи (10 очков). «Чикаго» занимает четвертое место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 9 очков после семи игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Чикаго» на своей площадке встретится с «Эдмонтоном», «Сент-Луис» в гостях сыграет против «Колорадо».

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 3, 19.10.2017, 2:30 Торонто Мэйпл Ливз 6 Детройт Ред Уингз 3

В стартовом матче игрового дня НХЛ «Торонто» на своей площадке победил «Детройт» со счетом 6:3.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 с половиной минуты, совершил три силовых приема и заблокировал четыре броска хоккеистов «Детройта».