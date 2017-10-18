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09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

События дня НХЛ. Россияне в ударе: Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю

Наконец-то порадовал и Александр Радулов. А вот у Овечкина спад.

Источник: Reuters

«Вашингтон» снова проиграл

Команда Барри Тротца уступила во второй раз подряд, на сей раз не справившись с «Торонто» — 0:2. Но если в игре с «Филадельфией» случился разгром, то теперь всё гораздо скромнее. Решающим в матче стал третий период, когда ворота Холтби поразил Браун. Кадри в концовке забрасывал уже в пустую цель. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 30 бросков, продемонстрировав отличную игру. Защитник Никита Зайцев провёл на льду больше всех времени из полевых игроков гостей — 26 минут 6 секунд. У «Кэпиталз» особо выделить некого. Все россияне, включая Александра Овечкина, могут играть сильнее. Капитан единожды удалился, пытался брать инициативу на себя, но так и не забил, закончив встречу с показателем полезности «-1».

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Давно ли вы видели дерущегося Малкина?

«Рейнджерс» в овертайме не справились с «Питтсбургом» — 4:5. Форвард «синерубашечников» Павел Бучневич забросил свою первую шайбу в сезоне. Хозяева уступали 0:2, но во втором периоде забросили три шайбы подряд в течении 2 минут и 30 секунд, одна из них оказалась на счету Бучневича, в активе которого до этого были три голевые передачи в шести играх. Но главным героем встречи стал нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. Мало того, что он забил решающий гол в овертайме и отдал три голевые передачи, так ещё и подрался с Кевином Шаттенкирком, оформив таким образом хет-трик Горди Хоу. Правда судьи почему-то выписали драчунам по две, а не по пять минут штрафа, но вряд ли в этой ситуации стоит придираться. Россиянин набрал своё 50-е очко за карьеру в матчах с «Рейнджерс». Всего на счету Малкина 50 (24+26) очков в 51 игре с ньюйоркцами. «Это неплохо, придаёт мне дополнительную энергию. Пара ударов, и я готов выйти на следующую смену», — прокомментировал Малкин свою драку.

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Рекордсмен Кучеров

«Нью-Джерси» выиграл у «Тампы» в серии буллитов — 5:4. Таким образом прервалась четырёхматчевая победная серия «Лайтнинг». Зато продолжает радовать форвард «молний» Никита Кучеров, который снова не ушёл со льда без гола. Форвард стал лишь вторым хоккеистом НХЛ за последние 30 лет, кому удалось отличиться в семи стартовых матчах сезона. Ранее такое достижение покорилось Марио Лемье, который в сезоне-1992/93 забивал голы в 12 стартовых матчах. Кроме того, Кучеров стал шестым игроком с 1973 года, которому удалось отличиться в семи матчах на старте «регулярки». Помимо него и Лемье это смогли сделать Кен Ходж (сезон-1973/74), Тони Танти (1983/84), Уэйн Гретцки (1983/84) и Майк Босси (1984/85). Такими темпами Кучеров забросит больше, чем 40 шайб. Напомним, что именно на этой отметке он остановился в прошлом регулярном чемпионате. Отметим и эффектный гол Влада Наместникова, ставший для него третьим в сезоне. Форвард воспользовался передачей Кучерова и красиво переиграл вратаря «дьяволов» Кори Шнайдера в ближнем бою. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил отдых, ворота гостей защищал Петер Будай.

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Радулов наконец-то забил

«Даллас» взял верх над «Аризоной» — 3:1. Наконец-то забил за новую команду форвард Александр Радулов, ранее лишь отдававший голевые передачи. Да, гол Радулова случился в тот момент, когда «койоты», пытавшиеся спасти матч, заменили Эдина Хилла на шестого полевого хоккеиста. Однако для разгона и психологической уверенности этот гол Александру очень пригодится. Да и разговоры вокруг некого слегка поутихнут, а то многие уже задавались вопросами, когда же звёздный хоккеист наконец-то порадует заброшенной шайбой? Радулов был нацелен на ворота соперника, совершив по ним в общей сложности пять бросков и откатавшись чуть менее 20 минут.

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«Ванкувер» и Бурмистров не оставили шансов «Оттаве»

«Сенаторз» на своём льду уступили «Ванкуверу» — 0:3. Здесь тоже не обошлось без первого гола россиянина в сезоне. Форвард «Кэнакс» Александр Бурмистров сперва принял участие в голевой атаке, завершённой Бисером, а затем отличился сам, переиграв Крэйга Андерсона. Такие встречи для россиянина важны, ведь они придают ему уверенности. В последние годы у Бурмистрова не получалось в НХЛ, поэтому шанс в «Кэнакс» может стать для него едва ли не последним. Нужно лезть из кожи и доказывать свою состоятельность в каждой игре. Бурмистров закончил матч с показателем полезности «+1», откатавшись 16 минут 16 секунд. Интересно, что во втором периоде при счёте 1:0 в пользу «Ванкувера» Бурмистров получил шайбу и выходил из своей зоны, когда в него влетел защитник «Оттавы» Марк Боровецки. Тут же за россиянина вступился Дерек Дорсетт, подравшись с обидчиком россиянина.

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Шипачёв играл, но хранил молчание

«Вегас» в овертайме сломил сопротивление «Баффало» — 5:4. Команда Жерара Галлана продолжает удивлять с хорошей стороны. Лишь одно поражение от «Детройта», а все остальные матчи выиграны. Во второй встрече подряд за «золотых рыцарей» сыграл российский нападающий Вадим Шипачёв. Правда теперь забить у Вадима не получилось. Более того, он не поучаствовал ни в одном из пяти голов хозяев, но зато закончил матч с коэффициентом полезных действий «+1». Шипачёв отыграл 10 минут 58 секунд, периодически появляясь на большинство, но игра в неравных составах пока далеко не главная сильная сторона «Вегаса». Защитник «Баффало» Виктор Антипин снова оказался вне состава своей команды.

Передача Панарина

«Виннипег» уступил «Коламбусу» — 2:5. Вратарю гостей Сергею Бобровскому, на чьи плечи по ходу сезона выпадает колоссальная нагрузка, дали отдохнуть. Матч отыграл его сменщик финн Йоонас Корписало. Гости выступали без Дмитрия Куликова в составе. Российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин ассистировал Кэму Аткинсону в эпизоде с первым голом. У Панарина «+1» в графе «полезность» и 17 с половиной минут на льду. Джон Торторелла даёт россиянину играть, что не может не радовать. Отдельно выделим второй гол гостей в исполнении Ника Фолиньо. Этот шедевр надо видеть. Американец продемонстрировал потрясающее индивидуальное мастерство.

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