«Вегас» дожал «Баффало» в ОТ, «Каролина» в гостях переиграла «Эдмонтон»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Саакашвили назвал условие завершения протестной акции в Киеве
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден НайтсОТ5
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз3
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс2
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси ДэвилзБ5
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз0
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ4
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз0
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Слован
Хоккей. КХЛ
17.10
ХК Динамо2
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
17.10
СКА5
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
17.10
Динамо Мн5
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
17.10
Динамо РОТ3
Северсталь2
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10«Интер» победил «Милан» в дерби
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вегас» дожал «Баффало» в ОТ, «Каролина» в гостях переиграла «Эдмонтон»

«Вегас Голден Найтс» вырвал победу у «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В основное время в составе победителей отличились Оскар Линдберг (15-я минута), Алекс Так (27), Райлли Смит (39) и Дэвид Перрон (44). За «Баффало» два гола забил Райан О’Райлли (7, 51), ещё по одной шайбе в активе Сэма Райнхарта (59) и Эвандера Кейна (60). Победный гол в овертайме на счету Дэвида Перрона (64). Российский нападающий «Голден Найтс» Вадим Шипачёв провёл на льду 10 минут 58 секунд.

В ещё одном матче «Каролина Харрикейнз» в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» — 5:3. Форварда «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 9 минут 5 секунд, но результативными действиями не отметился.

Баффало Сэйбрз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
Денис Колодин завершил игровую карьеру
Шайба и три передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу
Каррера: Мы ведь не против детского сада играли
Неймар. Остальные не важны. С какой сборной Бразилии сыграет РФ
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь