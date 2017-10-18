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09:04 (мск), источник: Советский спорт

Шайба Радулова помогла «Далласу» одолеть «Аризону»

«Даллас Старз» на своем льду победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

Источник: AP 2017

В составе «Старз» заброшенными шайбами отличились Радек Факса, Дэн Хэмьюс и Александр Радулов. В составе «Аризоны» гол на счету Джейсона Демерса.

На данный момент «Даллас» находится на восьмой строчке Запада, а «Аризона» занимает последнее место с нулем в графе побед.

В следующем матче 20 октября команды вновь сразятся между собой.

Даллас Старз 3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
Аризона Койотс
18.10.2017, 03:30 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Кен Хичкок Рик Токкет
Вратари
Бен Бишоп Адин Хилл 58:15 (А. Хилл 59:08-59:18)
1-й период
01:26 Антуан Руссель
Люк Шенн 01:26
05:17 Радек Факса (М. Янмарк)
Джейсон Димерс 08:01
2-й период
30:48 Дэн Хэмьюс (Т. Питлик, Р. Факса)
Джейсон Димерс (М. Доми, Э. Дюклер) 34:40
3-й период
42:56 Марк Мето
44:39 Джейми Бенн
59:08 п.в. Александр Радулов (Т. Сегин, Д. Хэмьюс)
Статистика
9 Штрафное время 7
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Факса (Даллас Старз), А. Хилл (Аризона Койотс), Б. Бишоп (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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