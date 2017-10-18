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Шайба Радулова помогла «Далласу» одолеть «Аризону»
«Даллас Старз» на своем льду победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).
«Даллас Старз» на своем льду победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).
В составе «Старз» заброшенными шайбами отличились Радек Факса, Дэн Хэмьюс и Александр Радулов. В составе «Аризоны» гол на счету Джейсона Демерса.
На данный момент «Даллас» находится на восьмой строчке Запада, а «Аризона» занимает последнее место с нулем в графе побед.
В следующем матче 20 октября команды вновь сразятся между собой.
|Даллас Старз
|
3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
|Аризона Койотс
|Кен Хичкок
|Рик Токкет
|Бен Бишоп
|Адин Хилл 58:15 (А. Хилл 59:08-59:18)
|1-й период
|01:26
|Антуан Руссель
|Люк Шенн
|01:26
|05:17
|Радек Факса (М. Янмарк)
|Джейсон Димерс
|08:01
|2-й период
|30:48
|Дэн Хэмьюс (Т. Питлик, Р. Факса)
|Джейсон Димерс (М. Доми, Э. Дюклер)
|34:40
|3-й период
|42:56
|Марк Мето
|44:39
|Джейми Бенн
|59:08
|п.в.
|Александр Радулов (Т. Сегин, Д. Хэмьюс)
|9
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Р. Факса (Даллас Старз), А. Хилл (Аризона Койотс), Б. Бишоп (Даллас Старз)