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09:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голевая суперсерия Кучерова продолжается! До Гретцки — один матч

«СЭ» рассказывает главное о достижении российского форварда «Тампы».

Источник: Спорт-Экспресс

«Тампа» не смогла взять два очка в гостевом матче против «Нью-Джерси» (поражение 4:5 после серии буллитов), но Никита Кучеров вновь не ушел со льда без заброшенной шайбы. Очередной классный бросок — и голевая серия достигла семи матчей.

Чтобы оценить масштаб достижения россиянина, достаточно напомнить имена тех хоккеистов, кого он уже превзошел, и того единственного игрока, кто пока находится впереди него. Начиная с сезона-1987/88, только четверым удавалось забивать в стартовых шести матчах сезона своей команды. Но если Стив Айзерман и Кит Ткачак остановились на отметке в шесть встреч, то Кучеров пошел дальше — сегодня он обогнал двух североамериканцев. Любопытный факт: Айзерман чудом угодил в топ-четверку — в своем 6-м матче он забил гол на последних секундах овертайма, причем это был его 13-й (!) бросок в створ в той встрече.

У Кучерова в семи матчах 12 (8+5) очков — и на данный момент он делит звание лучшего бомбардира НХЛ с партнером по звену Стивеном Стэмкосом. Который, что любопытно, на старте сезона полностью сосредоточился на диспетчерских делах, чуть позабыв о привычных снайперских подвигах (Стэмкос — единственный хоккеист современной НХЛ помимо Александра Овечкина и Яромира Ягра, забивавший 60 шайб за сезон) — на счету канадца два гола и десять передач.

Впереди Кучерова (если брать только последние 30 лет) остался лишь один хоккеист — Марио Лемье. Рекорд легенды «Питтсбурга» кажется незыблемым: в сезоне-1992/93 он забивал в 12 стартовых матчах сезона! А еще более невероятными выглядят общие цифры СуперМарио в тех встречах: 38 (18+20) очков! Еще раз: 38 очков. В 12 матчах. Больше трех баллов в среднем за игру. По итогам того сезона Лемье, к слову, набрал 160 (69+91) очков в … 60 матчах. Таких показателей Кучерову, конечно, не добиться, но добраться до 12-матчевой голевой серии — почему бы и нет?

Если же не ограничиваться временным промежутком в последние 30 лет и взять отрезок, начиная с сезона-1943/44 (его выделяет сама НХЛ), то впереди или на одном уровне с Кучеровым помимо Лемье оказываются еще четверо хоккеистов: Кен Ходж и Тони Танти (по 7 матчей), Уэйн Гретцки (8 матчей) и Майк Босси (10 матчей).

Таким образом, повторить достижение Гретцки Кучеров может уже в ближайшем матче — в ночь с четверга на пятницу против «Коламбуса», а превзойти — в ночь с субботы на воскресенье во встрече против «Торонто».

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