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08:51 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» уступила «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу в седьмой игре подряд

ТАСС, 18 октября. Клуб «Тампа-Бэй» в серии буллитов проиграл «Нью-Джерси» со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился заброшенной шайбой в седьмой игре сезона подряд.

В составе «Тампы» голы забили Владислав Наместников (8-я минута), Ондржей Палат (13), Кучеров (35) и Стивен Стэмкос (38). У «Нью-Джерси» шайбы забросили Дрю Стаффорд (3, 55), Кайл Палмьери (37) и Брайан Гиббонс (20). Победный буллит на счету Палмьери. Кучеров, который набрал в матче 2 очка (1 гол + 1 передача) был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал Стаффорд, третьей звездой признали Стэмкоса.

Кучеров сыграл в матче 21 минуту 15 секунд, успев нанести три броска, забросить шайбу, отдать голевую передачу и заработать четыре штрафные минуты. Всего на счету 24-летнего Кучерова теперь 12 очков (8 шайб + 4 передачи) в семи встречах, кроме того, его голы трижды в сезоне приносили победы команде.

Другой российский форвард «Тампы» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой и тремя бросками за 18 минут на площадке. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отдал две результативные передачи, сыграв в матче 13 минут 40 секунд.

Кучеров стал всего лишь вторым игроком за последние 30 лет, который сумел отличиться в семи играх со старта регулярного чемпионата НХЛ. Ранее подобное достижение покорилось Марио Лемье, который в составе «Питтсбурга» забивал голы в 12 стартовых матчах сезона-1992/93.

«Тампа» набрала 11 очков после семи игр и поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на четвертой строчке, набрав 10 очков в шести встречах. В следующем матче в ночь на пятницу «Тампа- Бэй» в гостях сыграет против «Коламбуса», «Нью-Джерси» также на выезде встретится с «Оттавой».

В параллельном матче «Ванкувер» на выезде обыграл «Оттаву» со счетом 3:0. Первый гол в составе «Ванкувера» забил российский центральный нападающий Александр Бурмистров, на счету которого также результативная передача. По итогам встречи Бурмистров был признан третьей звездой матча.

Нью-Джерси Дэвилз 5:4 Б
(3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
18.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Prudential Center
Главные тренеры
Джон Хайнс Джон Купер
Вратари
Кори Шнайдер Петер Будай
1-й период
02:45 Дрю Стэффорд (Н. Хишир, У. Батчер)
Никита Кучеров 05:15
Владислав Наместников (Н. Кучеров, С. Стэмкос) 07:33
10:45 Майлс Вуд
Ондржей Палат (Т. Джонсон, М. Сергачев) 12:21
Райан Кэллахэн 15:37
16:19 Кайл Палмиери (Т. Холл, А. Хенрик)
Никита Кучеров 16:36
19:08 Брайан Гиббонс (С. Сантини, М. Вуд)
2-й период
20:31 Блейк Коулман
Никита Кучеров (С. Стэмкос, М. Сергачев) 34:02
Стивен Стэмкос (Я. Гурд) 37:23
3-й период
48:04 Кайл Палмиери
Андрей Шустр 53:57
55:54 Дрю Стэффорд (Д. Сиверсон, Н. Хишир)
58:02 Павел Заха
Овертайм
64:12 Адам Хенрик
Серия буллитов - победный бросок
К. Палмиери
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Д. Стэффорд (Нью-Джерси Дэвилз), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Джерси Дэвилз
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