«Тампа» уступила «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу в седьмой игре подряд

В составе «Тампы» голы забили Владислав Наместников (8-я минута), Ондржей Палат (13), Кучеров (35) и Стивен Стэмкос (38). У «Нью-Джерси» шайбы забросили Дрю Стаффорд (3, 55), Кайл Палмьери (37) и Брайан Гиббонс (20). Победный буллит на счету Палмьери. Кучеров, который набрал в матче 2 очка (1 гол + 1 передача) был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал Стаффорд, третьей звездой признали Стэмкоса.

Кучеров сыграл в матче 21 минуту 15 секунд, успев нанести три броска, забросить шайбу, отдать голевую передачу и заработать четыре штрафные минуты. Всего на счету 24-летнего Кучерова теперь 12 очков (8 шайб + 4 передачи) в семи встречах, кроме того, его голы трижды в сезоне приносили победы команде.

Другой российский форвард «Тампы» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой и тремя бросками за 18 минут на площадке. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отдал две результативные передачи, сыграв в матче 13 минут 40 секунд.

Кучеров стал всего лишь вторым игроком за последние 30 лет, который сумел отличиться в семи играх со старта регулярного чемпионата НХЛ. Ранее подобное достижение покорилось Марио Лемье, который в составе «Питтсбурга» забивал голы в 12 стартовых матчах сезона-1992/93.

«Тампа» набрала 11 очков после семи игр и поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на четвертой строчке, набрав 10 очков в шести встречах. В следующем матче в ночь на пятницу «Тампа- Бэй» в гостях сыграет против «Коламбуса», «Нью-Джерси» также на выезде встретится с «Оттавой».