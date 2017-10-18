Две передачи Емелина помогли «Нэшвиллу» обыграть «Колорадо»

Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин сделал две результативные передачи. За 17 минут 8 секунд он дважды провел силовой прием. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров за 16 минут 58 секунд сумел один раз пробить по ворот и сделать силовой прием. Нападающий «лавин» Наиль Якупов за 14 минут 9 секунд два раз пробил по ворота и оформил силовой прием. Вратарь Семен Варламов сыграл весь матч и отбил 30 бросков «хищников».