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09:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Две передачи Емелина помогли «Нэшвиллу» обыграть «Колорадо»

«Нэшвилл» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата — 4:1.

Источник: AP 2017

Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин сделал две результативные передачи. За 17 минут 8 секунд он дважды провел силовой прием. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров за 16 минут 58 секунд сумел один раз пробить по ворот и сделать силовой прием. Нападающий «лавин» Наиль Якупов за 14 минут 9 секунд два раз пробил по ворота и оформил силовой прием. Вратарь Семен Варламов сыграл весь матч и отбил 30 бросков «хищников».

Нэшвилл Предаторз 4:1
(0:0, 3:1, 1:0)
Колорадо Эвеланш
18.10.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Джаред Беднар
Вратари
Пекка Ринне Семен Варламов
1-й период
02:09 Понтус Оберг
Эрик Джонсон 04:28
16:35 Колтон Сиссонс
2-й период
23:23 Понтус Оберг
Натан Маккиннон (Т. Бэрри, М. Рантанен) 24:09
27:07 Виктор Арвидссон (Ф. Форсберг, А. Емелин)
Мэтт Дюшен 32:04
Габриэль Ландескуг 33:11
33:30 Роман Йоси (В. Арвидссон, Ф. Форсберг)
33:53 Роман Йоси
37:48 Скотт Хартнелл
Тайсон Бэрри 38:27
39:15 Колтон Сиссонс (К. Смит, Р. Йоси)
39:15 Колтон Сиссонс
3-й период
44:08 Остин Уотсон (А. Емелин)
Карл Седерберг 48:03
Наиль Якупов 57:37
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), А. Емелин (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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