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Две передачи Емелина помогли «Нэшвиллу» обыграть «Колорадо»
«Нэшвилл» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата — 4:1.
«Нэшвилл» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата — 4:1.
Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин сделал две результативные передачи. За 17 минут 8 секунд он дважды провел силовой прием. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров за 16 минут 58 секунд сумел один раз пробить по ворот и сделать силовой прием. Нападающий «лавин» Наиль Якупов за 14 минут 9 секунд два раз пробил по ворота и оформил силовой прием. Вратарь Семен Варламов сыграл весь матч и отбил 30 бросков «хищников».
|Нэшвилл Предаторз
|
4:1
(0:0, 3:1, 1:0)
|Колорадо Эвеланш
|Питер Лавиолетт
|Джаред Беднар
|Пекка Ринне
|Семен Варламов
|1-й период
|02:09
|Понтус Оберг
|Эрик Джонсон
|04:28
|16:35
|Колтон Сиссонс
|2-й период
|23:23
|Понтус Оберг
|Натан Маккиннон (Т. Бэрри, М. Рантанен)
|24:09
|27:07
|Виктор Арвидссон (Ф. Форсберг, А. Емелин)
|Мэтт Дюшен
|32:04
|Габриэль Ландескуг
|33:11
|33:30
|Роман Йоси (В. Арвидссон, Ф. Форсберг)
|33:53
|Роман Йоси
|37:48
|Скотт Хартнелл
|Тайсон Бэрри
|38:27
|39:15
|Колтон Сиссонс (К. Смит, Р. Йоси)
|39:15
|Колтон Сиссонс
|3-й период
|44:08
|Остин Уотсон (А. Емелин)
|Карл Седерберг
|48:03
|Наиль Якупов
|57:37
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), А. Емелин (Нэшвилл Предаторз)