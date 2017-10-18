Шайба и три голевые передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче с «Рейнджерс»

Источник: AP 2017

В составе «Питтсбурга» голы забили Фил Кессел (1-я минута), Карл Хагелин (14), Патрик Хорнквист (39), Сидни Кросби (60) и Малкин (61). У «Рейнджерс» отличились Давид Дешарне (27), Павел Бучневич (28), Джей Ти Миллер (29) и Майкл Грабнер (48). Малкин, на счету которого гол и три результативные передачи, был признан первой звездой матча, второй звездой стал Кессел, третьей — Миллер.

Малкин провел на льду 19 минут 3 секунды, отметившись также двумя бросками по воротам «Рейнджерс», одним силовым приемом и стычкой с защитником соперника Кевином Шаттенкирком, за которую оба получили малые удаления. Всего на счету 31-летнего российского форварда теперь 8 очков (2 шайбы + 6 передач) в семи играх текущего регулярного чемпионата.

Российский нападающий «Рейнджерс» Бучневич забросил первую шайбу в сезоне-2017/18. Он сыграл в матче 9 минут 47 секунд, успев нанести два броска, один из которых стал голевым, и провести один силовой прием.

«Питтсбург» поднялся на третье место в Восточной конференции, выиграв четвертый матч из семи (9 очков). «Рейнджерс» потерпели шестое поражение в семи играх (первое — в овертайме) и занимают последнее место, имея в активе 3 очка. В следующем матче в ночь на пятницу «Рейнджерс» на своей площадке сыграют против клуба «Нью-Йорк Айлендерс», 20 октября «Питтсбург» в гостях встретится с «Флоридой».