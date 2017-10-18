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08:49 (мск), источник: ТАСС

Шайба и три голевые передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче с «Рейнджерс»

ТАСС, 18 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» со счетом 5:4 победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал три результативные передачи.

Источник: AP 2017

В составе «Питтсбурга» голы забили Фил Кессел (1-я минута), Карл Хагелин (14), Патрик Хорнквист (39), Сидни Кросби (60) и Малкин (61). У «Рейнджерс» отличились Давид Дешарне (27), Павел Бучневич (28), Джей Ти Миллер (29) и Майкл Грабнер (48). Малкин, на счету которого гол и три результативные передачи, был признан первой звездой матча, второй звездой стал Кессел, третьей — Миллер.

Малкин провел на льду 19 минут 3 секунды, отметившись также двумя бросками по воротам «Рейнджерс», одним силовым приемом и стычкой с защитником соперника Кевином Шаттенкирком, за которую оба получили малые удаления. Всего на счету 31-летнего российского форварда теперь 8 очков (2 шайбы + 6 передач) в семи играх текущего регулярного чемпионата.

Российский нападающий «Рейнджерс» Бучневич забросил первую шайбу в сезоне-2017/18. Он сыграл в матче 9 минут 47 секунд, успев нанести два броска, один из которых стал голевым, и провести один силовой прием.

«Питтсбург» поднялся на третье место в Восточной конференции, выиграв четвертый матч из семи (9 очков). «Рейнджерс» потерпели шестое поражение в семи играх (первое — в овертайме) и занимают последнее место, имея в активе 3 очка. В следующем матче в ночь на пятницу «Рейнджерс» на своей площадке сыграют против клуба «Нью-Йорк Айлендерс», 20 октября «Питтсбург» в гостях встретится с «Флоридой».

В параллельном матче игрового дня «Вашингтон» дома уступил «Торонто» со счетом 0:2, а «Филадельфия» на своей площадке обыграла «Флориду» — 5:1.

Нью-Йорк Рейнджерс 4:5 ОТ
(0:2, 3:1, 1:1)
Питтсбург Пингвинз
18.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Майк Салливан
Вратари
Хенрик Лундквист Мэттью Мюррей 57:53 (М. Мюррей 59:04)
1-й период
Фил Кессел (Ян Коул, Е. Малкин) 00:43
Грег Маккег 09:15
Карл Хагелин (О. Мяяття) 13:30
2-й период
22:12 Крис Крайдер
26:02 Давид Деарне (Дж. Миллер, К. Шаттенкирк)
Сидни Кросби 26:31
Сидни Кросби 26:31
27:32 Павел Бучневич (М. Зибанежад, М. Цуккарелло-Осен)
28:32 Джей.Ти. Миллер (Р. Макдона, Э. Дианджело)
Сидни Кросби 34:32
Карл Хагелин 34:35
36:19 Крис Крайдер
Патрик Хернквист (Ф. Кессел, Е. Малкин) 38:01
38:45 Давид Деарне
3-й период
44:52 Кевин Шаттенкирк
Евгений Малкин 44:52
48:00 Михаэль Грабнер (Д. Деарне, Дж. Миллер)
49:11 Кевин Шаттенкирк
Брайан Раст 49:11
Чад Руведел 55:03
Сидни Кросби (П. Хернквист, Е. Малкин) 59:04
Овертайм
Евгений Малкин (Ф. Кессел) 60:58
Статистика
10 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), Дж. Миллер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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