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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ может отменить Матч всех звёзд ради мероприятий в Европе.

Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов обсудили возможность проведения какого-либо мероприятия за рубежом вместо традиционного Матча всех звёзд, сообщает Sportsnet.

Источник: AP 2017

Не так давно лига наняла на работу европейского спортивного аналитика Джейка Ледника, который будет отвечать за стратегию развития НХЛ в Европе. В ближайшее время ожидается новый раунд переговоров между лигой и ассоциацией хоккеистов, на котором будет определён формат нового соревнования.

Также известно, что интерес о проведении матчей в Китае проявлял «Эдмонтон Ойлерз», но решения о продолжении проведения предсезонных встреч в этой стране лига пока не приняла. Нынешний Всезвёздный уик-энд должен начаться 28 января 2018 года в Тампа-Бэй.

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