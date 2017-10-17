НХЛ может отменить Матч всех звёзд ради мероприятий в Европе.

Не так давно лига наняла на работу европейского спортивного аналитика Джейка Ледника, который будет отвечать за стратегию развития НХЛ в Европе. В ближайшее время ожидается новый раунд переговоров между лигой и ассоциацией хоккеистов, на котором будет определён формат нового соревнования.