Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
НХЛ может отменить Матч всех звёзд ради мероприятий в Европе.
Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов обсудили возможность проведения
Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов обсудили возможность проведения
Не так давно лига наняла на работу европейского спортивного аналитика Джейка Ледника, который будет отвечать за стратегию развития НХЛ в Европе. В ближайшее время ожидается новый раунд переговоров между лигой и ассоциацией хоккеистов, на котором будет определён формат нового соревнования.
Также известно, что интерес о проведении матчей в Китае проявлял «Эдмонтон Ойлерз», но решения о продолжении проведения предсезонных встреч в этой стране лига пока не приняла. Нынешний Всезвёздный