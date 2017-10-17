Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз2
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Северсталь
Все события
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф?
Неудержимый. Дубль Кучерова принес «Тампе» победу в НХЛ
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10«Краснодар» уступил ЦСКА
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
10:19 (мск), источник: Советский спорт

Никита Кучеров: Моя философия — сначала стреляй, а там разберемся

Герой дня Никита Кучеров после дубля в ворота «Ред Уингз» (3:2) дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Детройте.

Источник: Советский спорт

— Никита, в прошлом сезоне вы говорили, что не тренируете свой бросок. «Я просто захожу в круг и попадаю». Но то, что вы делаете сейчас — великолепно! И кажется, все лето вы работали именно над броском, доведя его до идеала. Это так?
— Я думаю, его тренируют все игроки. В этом смысле я не делаю ничего уникального.

— За последние 30 лет только Стив Айзерман, Марио Лемье и Кейт Ткачук забивали в стартовых шести матчах сезона. Эта статистика для вас престижна?
— Я просто выхожу и стараюсь помочь команде, чтобы мы одержали победу. Играю правильно, по системе, что требует тренер. И особо не думаю ни о какой статистике. Мне приятно, что такое есть. Но я на этом не зацикливаюсь. Нужно просто играть в свой хоккей. Забью — хорошо, а если кто-то другой забросит шайбу, и мы победим — это тоже здорово. На первое место я ставлю команду, не выпячивая личные цели.

— В интервью уже шутят, что после того нашумевшего интервью в апреле генменеджер «Тампы» Стив Айзерман…
— Следующий вопрос! — категорично отрезал Никита. На заметку коллегам, на эту тему Кучеров говорить больше не будет. Я же хотел заметить, что Айзерман словно усилил команду по просьбе российского форварда, выменяв в «Тампу» молодого защитника Михаила Сергачева. Видно, что у парня есть прекрасная перспектива.

— Как играется в команде, где сразу четверо россиян?
— Хорошо. Всегда приятно видеть своих ребят из России. И вам любой наш хоккеист скажет, что если ты один россиянин в команде — это всегда тяжело. Мы говорим на одном языке, шутим по-своему, наслаждаемся временем, которое проводим вместе.

Дальше к нам присоединилась североамериканская пресса.

— Никита, опишите свои два гола в этой встрече.
— Первый гол был в большинстве. Тут уже без изысков. Мою философия в таких моментах — сначала стреляй, а там разберемся.

— Перед вами был защитник. Вы использовали то, что он закрывал обзор вратарю, прицелившись в угол?
— Я вам сейчас расскажу, а вы напишете, и мне надо будет выдумывать что-нибудь другое. Поэтому пусть это останется моим секретом.

— Вы чувствовали, что вас сегодня персонально опекали на льду?
— В Детройте постоянно так. Эта команда всегда играет жестоко. Поэтому даже мелочи имеют большое значение. Для нас главное — сохранять свою игру, и тогда уже они будут подстраиваться под нас.

— Сезон очень длинный — очки, которые вы теперь набираете, могут очень пригодиться.
— Да, вы совершенно правы. Эти очки в турнирной таблице нужны уже сейчас. Иначе когда придет время заходить в плей-офф, их может не хватить. Ни одна победа в сезоне не будет лишней.

— Сейчас вы проводите на льду по 20 минут. Вы как-то поменяли подход к тому, как расходовать силы по ходу матча?
— Естественно, мне приходится рассчитывать силы, чтобы не выдохнуться к концу игры. Но это приходит с опытом. Смотрю, как это делают другие, учусь.

— Как давно вы установили у себя в гараже синтетический лед? Какого он размера?
— Сделал это летом. У меня гараж на две машины, искусственная площадка занимает все место.

— Как часто вы тренируетесь в гараже?
— Сейчас почти не занимаюсь этим. Начался сезон, мне хватает льда на арене. А летом — по 30−40 минут пару раз в день. Там больше свободного времени.

— Когда вы тренируете бросок, на чем концентрируете свое внимание?
— Главное — попасть в ворота! А что, может быть какая-то другая цель?

— Ваш первый гол сейчас — это плоды тех тренировок?
— Мне хотелось бы в это верить.

— Ваш тренер Джон Купер говорит, что у вас даже катание нестандартное. В том смысле, что трудно предугадать ваш следующий шаг.
— Я и над этим работаю. Чем труднее для защитника прочитать мою игру и предугадать мой следующий шаг, тем легче для меня создать опасный момент в зоне соперника.

Детройт Ред Уингз 2:3
(0:2, 2:0, 0:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг
17.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Джон Купер
Вратари
Джимми Ховард 59:03 Андрей Василевский
1-й период
Алекс Киллорн 01:53
Крис Куниц 08:32
Тайлер Джонсон 09:15
10:16 Мартин Фрк
Никита Кучеров (В. Хедман, С. Стэмкос) 10:56
16:22 Франс Нильсен
2-й период
Владислав Наместников 20:00
20:21 Джастин Абделькадер
22:30 б Джастин Абделькадер
27:05 Никлас Крунвалль
Слэйтер Куккук 31:35
36:02 Майк Грин (Дж. Абделькадер, Т. Татар)
Никита Кучеров 36:27
3-й период
Никита Кучеров (С. Стэмкос, В. Наместников) 41:47
49:41 Энтони Манта
Алекс Киллорн 54:29
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Абделькадер (Детройт Ред Уингз), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
 От чего умер Константин Сарсания. Комментарий врача
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф?
Неудержимый. Дубль Кучерова принес «Тампе» победу в НХЛ
Суперкубок для чемпиона. Как Москва вновь взяла Казань
Шарапова прилетела в Москву и отказалась тренироваться
СМИ: Кавани хочет покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром
Моуринью: возвращение водителя автобуса. Обзор тура АПЛ
Неймар каждый раз при завоевании «Золотого мяча» получит 3 млн
Спорт-Экспресс
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь