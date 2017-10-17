Никита Кучеров: Моя философия — сначала стреляй, а там разберемся
Герой дня Никита Кучеров после дубля в ворота «Ред Уингз» (3:2) дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Детройте.
Герой дня Никита Кучеров после дубля в ворота «Ред Уингз» (3:2) дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Детройте.
— Никита, в прошлом сезоне вы говорили, что не тренируете свой бросок. «Я просто захожу в круг и попадаю». Но то, что вы делаете сейчас — великолепно! И кажется, все лето вы работали именно над броском, доведя его до идеала. Это так?
— Я думаю, его тренируют все игроки. В этом смысле я не делаю ничего уникального.
— За последние 30 лет только Стив Айзерман, Марио Лемье и Кейт Ткачук забивали в стартовых шести матчах сезона. Эта статистика для вас престижна?
— Я просто выхожу и стараюсь помочь команде, чтобы мы одержали победу. Играю правильно, по системе, что требует тренер. И особо не думаю ни о какой статистике. Мне приятно, что такое есть. Но я на этом не зацикливаюсь. Нужно просто играть в свой хоккей. Забью — хорошо, а если
— В интервью уже шутят, что после того нашумевшего интервью в апреле генменеджер «Тампы» Стив Айзерман…
— Следующий вопрос! — категорично отрезал Никита. На заметку коллегам, на эту тему Кучеров говорить больше не будет. Я же хотел заметить, что Айзерман словно усилил команду по просьбе российского форварда, выменяв в «Тампу» молодого защитника Михаила Сергачева. Видно, что у парня есть прекрасная перспектива.
— Как играется в команде, где сразу четверо россиян?
— Хорошо. Всегда приятно видеть своих ребят из России. И вам любой наш хоккеист скажет, что если ты один россиянин в команде — это всегда тяжело. Мы говорим на одном языке, шутим
Дальше к нам присоединилась североамериканская пресса.
— Никита, опишите свои два гола в этой встрече.
— Первый гол был в большинстве. Тут уже без изысков. Мою философия в таких моментах — сначала стреляй, а там разберемся.
— Перед вами был защитник. Вы использовали то, что он закрывал обзор вратарю, прицелившись в угол?
— Я вам сейчас расскажу, а вы напишете, и мне надо будет выдумывать
— Вы чувствовали, что вас сегодня персонально опекали на льду?
— В Детройте постоянно так. Эта команда всегда играет жестоко. Поэтому даже мелочи имеют большое значение. Для нас главное — сохранять свою игру, и тогда уже они будут подстраиваться под нас.
— Сезон очень длинный — очки, которые вы теперь набираете, могут очень пригодиться.
— Да, вы совершенно правы. Эти очки в турнирной таблице нужны уже сейчас. Иначе когда придет время заходить в
— Сейчас вы проводите на льду по 20 минут. Вы
— Естественно, мне приходится рассчитывать силы, чтобы не выдохнуться к концу игры. Но это приходит с опытом. Смотрю, как это делают другие, учусь.
— Как давно вы установили у себя в гараже синтетический лед? Какого он размера?
— Сделал это летом. У меня гараж на две машины, искусственная площадка занимает все место.
— Как часто вы тренируетесь в гараже?
— Сейчас почти не занимаюсь этим. Начался сезон, мне хватает льда на арене. А летом — по 30−40 минут пару раз в день. Там больше свободного времени.
— Когда вы тренируете бросок, на чем концентрируете свое внимание?
— Главное — попасть в ворота! А что, может быть
— Ваш первый гол сейчас — это плоды тех тренировок?
— Мне хотелось бы в это верить.
— Ваш тренер Джон Купер говорит, что у вас даже катание нестандартное. В том смысле, что трудно предугадать ваш следующий шаг.
— Я и над этим работаю. Чем труднее для защитника прочитать мою игру и предугадать мой следующий шаг, тем легче для меня создать опасный момент в зоне соперника.
|Детройт Ред Уингз
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2:3
(0:2, 2:0, 0:1)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Джефф Блэшилл
|Джон Купер
|Джимми Ховард 59:03
|Андрей Василевский
|1-й период
|Алекс Киллорн
|01:53
|Крис Куниц
|08:32
|Тайлер Джонсон
|09:15
|10:16
|Мартин Фрк
|Никита Кучеров (В. Хедман, С. Стэмкос)
|10:56
|16:22
|Франс Нильсен
|2-й период
|Владислав Наместников
|20:00
|20:21
|Джастин Абделькадер
|22:30
|б
|Джастин Абделькадер
|27:05
|Никлас Крунвалль
|Слэйтер Куккук
|31:35
|36:02
|Майк Грин (Дж. Абделькадер, Т. Татар)
|Никита Кучеров
|36:27
|3-й период
|Никита Кучеров (С. Стэмкос, В. Наместников)
|41:47
|49:41
|Энтони Манта
|Алекс Киллорн
|54:29
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Абделькадер (Детройт Ред Уингз), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)