Никита Кучеров: Моя философия — сначала стреляй, а там разберемся

Источник: Советский спорт

— Никита, в прошлом сезоне вы говорили, что не тренируете свой бросок. «Я просто захожу в круг и попадаю». Но то, что вы делаете сейчас — великолепно! И кажется, все лето вы работали именно над броском, доведя его до идеала. Это так?

— Я думаю, его тренируют все игроки. В этом смысле я не делаю ничего уникального.

— За последние 30 лет только Стив Айзерман, Марио Лемье и Кейт Ткачук забивали в стартовых шести матчах сезона. Эта статистика для вас престижна?

— Я просто выхожу и стараюсь помочь команде, чтобы мы одержали победу. Играю правильно, по системе, что требует тренер. И особо не думаю ни о какой статистике. Мне приятно, что такое есть. Но я на этом не зацикливаюсь. Нужно просто играть в свой хоккей. Забью — хорошо, а если кто-то другой забросит шайбу, и мы победим — это тоже здорово. На первое место я ставлю команду, не выпячивая личные цели.

— В интервью уже шутят, что после того нашумевшего интервью в апреле генменеджер «Тампы» Стив Айзерман…

— Следующий вопрос! — категорично отрезал Никита. На заметку коллегам, на эту тему Кучеров говорить больше не будет. Я же хотел заметить, что Айзерман словно усилил команду по просьбе российского форварда, выменяв в «Тампу» молодого защитника Михаила Сергачева. Видно, что у парня есть прекрасная перспектива.

— Как играется в команде, где сразу четверо россиян?

— Хорошо. Всегда приятно видеть своих ребят из России. И вам любой наш хоккеист скажет, что если ты один россиянин в команде — это всегда тяжело. Мы говорим на одном языке, шутим по-своему, наслаждаемся временем, которое проводим вместе.

Дальше к нам присоединилась североамериканская пресса.

— Никита, опишите свои два гола в этой встрече.

— Первый гол был в большинстве. Тут уже без изысков. Мою философия в таких моментах — сначала стреляй, а там разберемся.

— Перед вами был защитник. Вы использовали то, что он закрывал обзор вратарю, прицелившись в угол?

— Я вам сейчас расскажу, а вы напишете, и мне надо будет выдумывать что-нибудь другое. Поэтому пусть это останется моим секретом.

— Вы чувствовали, что вас сегодня персонально опекали на льду?

— В Детройте постоянно так. Эта команда всегда играет жестоко. Поэтому даже мелочи имеют большое значение. Для нас главное — сохранять свою игру, и тогда уже они будут подстраиваться под нас.

— Сезон очень длинный — очки, которые вы теперь набираете, могут очень пригодиться.

— Да, вы совершенно правы. Эти очки в турнирной таблице нужны уже сейчас. Иначе когда придет время заходить в плей-офф, их может не хватить. Ни одна победа в сезоне не будет лишней.

— Сейчас вы проводите на льду по 20 минут. Вы как-то поменяли подход к тому, как расходовать силы по ходу матча?

— Естественно, мне приходится рассчитывать силы, чтобы не выдохнуться к концу игры. Но это приходит с опытом. Смотрю, как это делают другие, учусь.

— Как давно вы установили у себя в гараже синтетический лед? Какого он размера?

— Сделал это летом. У меня гараж на две машины, искусственная площадка занимает все место.

— Как часто вы тренируетесь в гараже?

— Сейчас почти не занимаюсь этим. Начался сезон, мне хватает льда на арене. А летом — по 30−40 минут пару раз в день. Там больше свободного времени.

— Когда вы тренируете бросок, на чем концентрируете свое внимание?

— Главное — попасть в ворота! А что, может быть какая-то другая цель?

— Ваш первый гол сейчас — это плоды тех тренировок?

— Мне хотелось бы в это верить.