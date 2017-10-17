Кучеров — 4-й игрок за последние 30 лет, отличившийся в 6 стартовых играх сезона НХЛ

Кучеров в понедельник сделал дубль в матче с «Детройт Ред Уингз» и принес своей команде победу со счетом 3:2. Россиянин был признан первой звездой матча.

Всего на счету 24-летнего Кучерова семь шайб и три результативные передачи в шести стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/18. Россиянин занимает второе место в списке снайперов, отставая на два гола от Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз». В списке лучших бомбардиров Кучеров идет четвертым, уступая Овечкину (10 баллов), Евгению Кузнецову (11) и Никласу Бэкстрему (11), также представляющим «Вашингтон».