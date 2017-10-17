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09:28 (мск), источник: Р-Спорт

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Андрей Василевский — второй

Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ по итогам единственного матча в календаре регулярного чемпионата, состоявшегося в понедельник, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2017

Дубль Кучерова принес «Тампе Бэй» победу в гостях над «Детрой Ред Уингз» со счетом 3:2. Россиянин забивал голы в каждом из шести стартовых матчах сезона, став четвертым игроком в истории НХЛ, кому удалось это сделать за последние 30 лет.

Одноклубник и соотечественник Кучерова голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по своим воротам в матче с «Детройтом» и стал второй звездой дня. Российский вратарь лидирует в нынешнем сезоне НХЛ по количеству побед среди игроков своего амплуа (5).

Третьей звездой понедельника признан защитник «Ред Уингз» Майкл Грин, отметившийся заброшенной шайбой в игре с «Тампой».

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