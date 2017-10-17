Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Андрей Василевский — второй

Дубль Кучерова принес «Тампе Бэй» победу в гостях над «Детрой Ред Уингз» со счетом 3:2. Россиянин забивал голы в каждом из шести стартовых матчах сезона, став четвертым игроком в истории НХЛ, кому удалось это сделать за последние 30 лет.

Одноклубник и соотечественник Кучерова голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по своим воротам в матче с «Детройтом» и стал второй звездой дня. Российский вратарь лидирует в нынешнем сезоне НХЛ по количеству побед среди игроков своего амплуа (5).