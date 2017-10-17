Неудержимый. Кучеров в погоне за Овечкиным и рекордом Лемье
Российский форвард «Тампы» забивает в шестом матче подряд.
Российский форвард «Тампы» забивает в шестом матче подряд.
«Тампа» не может просто довести матч с гораздо более слабой командой до победы — для этого ей не хватает концентрации, дисциплины и более грамотной работы защитников. Даже во встрече, в которой подопечные Джона Купера доминируют большую часть времени, они обязательно найдут возможность для десятка невынужденных ошибок и неаккуратной работы на собственном пятаке. Насколько интересно, вариативно и мощно смотрятся «Болтс» (точнее, некоторые их звенья) в атаке, настолько расхлябано играют они в собственной зоне.
С «Детройтом»
Большинство игроков в «Ред Уингз» — просто крепкие хоккеисты, но, как оказалось, и этого может быть достаточно, чтобы пощекотать нервы «Тампе», которая упорно хочет казаться контендером.
«Детройт» старался действовать максимально просто — подбор, контратака, бросок. Если повезет, то работа на добивании. Андрей Василевский, несмотря на ударную игру, порой допускал отскоки перед собой, что, учитывая оборону его команды, чревато неприятностями.
«Ред Уингз» не паниковали даже при счете 0:2 и гнули свою линию — знали, что «Тампа» обязательно предоставит шансы отыграться. В конце второго периода Джастина Абделькадера после выхода «один в ноль» свалили на Василевского, и шайбу, заброшенную следом Дареном Хелмом, не засчитали. Справедливость все же восторжествовала после назначенного буллита — российский голкипер «Тампы» пропустил «в домик», а полупустые трибуны новой арены «Крыльев» наконец проснулись.
Кроме не взятого буллита, претензий к Василевскому быть не может. «Тампа» дала перебросать себя «Детройту» — команде, которая явно намеревается собрать вместе всех Свечниковых и получить
Помимо Василевского, команду подтащил и другой ее лидер. Никита Кучеров стал четвертым игроком за последние 30 лет, забившим во всех шести матчах на старте сезона (трое до него — Лемье, Айзерман и Ткачак, причем если двое последних шестью встречами и ограничились, то СуперМарио продлил серию до 12 игр!). Россиянин вышел на второе место в списке бомбардиров, продемонстрировав, что ровная уверенная игра важнее, чем всплески в виде
Нападение «Тампы» играет ярко, но забивает все равно Кучеров. Среди всего богатства позиционных атак и атак с ходу, а также розыгрыша большинства, именно Никита находит нужный момент для убойного броска или для того, чтобы подставить клюшку под прыгающую шайбу на пятаке, как в случае с курьезным вторым голом. Стоит ли удивляться, что именно Кучеров, который, как рассказал Джон Купер, приехал в город за два месяца до начала сезона и сразу начал тренироваться, стал автором победной шайбы.
|Детройт Ред Уингз
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2:3
(0:2, 2:0, 0:1)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Джефф Блэшилл
|Джон Купер
|Джимми Ховард 59:03
|Андрей Василевский
|1-й период
|Алекс Киллорн
|01:53
|Крис Куниц
|08:32
|Тайлер Джонсон
|09:15
|10:16
|Мартин Фрк
|Никита Кучеров (В. Хедман, С. Стэмкос)
|10:56
|16:22
|Франс Нильсен
|2-й период
|Владислав Наместников
|20:00
|20:21
|Джастин Абделькадер
|22:30
|б
|Джастин Абделькадер
|27:05
|Никлас Крунвалль
|Слэйтер Куккук
|31:35
|36:02
|Майк Грин (Дж. Абделькадер, Т. Татар)
|Никита Кучеров
|36:27
|3-й период
|Никита Кучеров (С. Стэмкос, В. Наместников)
|41:47
|49:41
|Энтони Манта
|Алекс Киллорн
|54:29
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Абделькадер (Детройт Ред Уингз), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)