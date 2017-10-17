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08:26 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ с «Детройтом»

ТАСС, 17 октября. Клуб «Тампа-Бэй» обыграл «Детройт» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы, отличившись в шестом матче сезона подряд.

Источник: AP 2017

В составе «Тампы» шайбы забросили Тайлер Джонсон (10-я минута) и Кучеров (11, 42). У «Детройта» отличились Джастин Абделькадер (23) и Майк Грин (37). В обоих случаях с заброшенными шайбами Кучерову отдавал результативные передачи капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, в моменте с третьей шайбой команды Кучерову ассистировал российский форвард Владислав Наместников.

Кучеров провел на льду 20 минут 4 секунды, отметившись также шестью бросками по воротам «Детройта». Другой российский нападающий «Тампы» Наместников сыграл в матче 16 минут 26 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести четыре броска и провести силовой прием. Россиянин Михаил Сергачев нанес один бросок за 8 минут и 37 секунд на площадке в составе «Тампа-Бэй».

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по воротам. Лучшим игроком матча был признан Кучеров, второй звездой стал Абделькадер, третьей — Джонсон.

Кучеров продлил свою результативную серию до шести матчей, он забрасывал шайбы во всех играх сезона-2017/18. За последние 30 лет Кучеров стал всего лишь четвертым игроком, сумевшим забросить шайбы в шести стартовых мачтах регулярного чемпионата. Ранее подобное удавалось Стивену Айзерману, Марио Лемье и Кейту Ткачуку. Всего на счету 24-летнего Кучерова теперь 10 очков (6 шайб + 4 передачи) в шести встречах, кроме того, его гол в третий раз в сезоне принес победу команде.

Клуб «Тампа-Бэй» поднялся на первое место в Восточной конференции, выиграв пятый матч из шести (10 очков). «Детройт» потерпел второе поражение в шести играх и занимает шестое место, имея в активе 8 очков. В следующем матче в ночь на среду «Тампа-Бэй» на выезде сыграет против «Нью-Джерси», 18 октября «Детройт» также в гостях встретится с «Торонто».

Детройт Ред Уингз 2:3
(0:2, 2:0, 0:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг
17.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Джон Купер
Вратари
Джимми Ховард 59:03 Андрей Василевский
1-й период
Алекс Киллорн 01:53
Крис Куниц 08:32
Тайлер Джонсон 09:15
10:16 Мартин Фрк
Никита Кучеров (В. Хедман, С. Стэмкос) 10:56
16:22 Франс Нильсен
2-й период
Владислав Наместников 20:00
20:21 Джастин Абделькадер
22:30 б Джастин Абделькадер
27:05 Никлас Крунвалль
Слэйтер Куккук 31:35
36:02 Майк Грин (Дж. Абделькадер, Т. Татар)
Никита Кучеров 36:27
3-й период
Никита Кучеров (С. Стэмкос, В. Наместников) 41:47
49:41 Энтони Манта
Алекс Киллорн 54:29
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Абделькадер (Детройт Ред Уингз), Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
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