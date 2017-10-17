Две шайбы Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ с «Детройтом»

Источник: AP 2017

В составе «Тампы» шайбы забросили Тайлер Джонсон (10-я минута) и Кучеров (11, 42). У «Детройта» отличились Джастин Абделькадер (23) и Майк Грин (37). В обоих случаях с заброшенными шайбами Кучерову отдавал результативные передачи капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, в моменте с третьей шайбой команды Кучерову ассистировал российский форвард Владислав Наместников.

Кучеров провел на льду 20 минут 4 секунды, отметившись также шестью бросками по воротам «Детройта». Другой российский нападающий «Тампы» Наместников сыграл в матче 16 минут 26 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести четыре броска и провести силовой прием. Россиянин Михаил Сергачев нанес один бросок за 8 минут и 37 секунд на площадке в составе «Тампа-Бэй».

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по воротам. Лучшим игроком матча был признан Кучеров, второй звездой стал Абделькадер, третьей — Джонсон.

Кучеров продлил свою результативную серию до шести матчей, он забрасывал шайбы во всех играх сезона-2017/18. За последние 30 лет Кучеров стал всего лишь четвертым игроком, сумевшим забросить шайбы в шести стартовых мачтах регулярного чемпионата. Ранее подобное удавалось Стивену Айзерману, Марио Лемье и Кейту Ткачуку. Всего на счету 24-летнего Кучерова теперь 10 очков (6 шайб + 4 передачи) в шести встречах, кроме того, его гол в третий раз в сезоне принес победу команде.