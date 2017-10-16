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16:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Михаил Сергачёв получил чемпионский перстень за победу в Мемориальном кубке

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв получил перстень за победу в Мемориальном Кубке.

Источник: AP 2017

Трофей вручается победителю Канадской хоккейной лиги (CHL) и разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: клубом — хозяином соревнований (каждый год разный) и победителями трёх подлиг CHL: Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В 2017 году трофей разыгрывался в 99-й раз.

В финале «Виндзор» Сергачёва, принимавший турнир, взял верх над «Эри Оттерс» со счётом 4:3. 18-летний Сергачёв отметился голевым пасом. Всего на турнире он провёл четыре матча и набрал 4 (1+3) очка. Сергачёв стал шестым россиянином — обладателем Мемориального кубка. Ранее ими становились Александр Радулов (2006), Андрей Локтионов (2009), Станислав Галиев (2011), Антон Злобин (2012) и Кирилл Кабанов (2012).

Тампа-Бэй Лайтнинг
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